Bauzinsen kratzen im März an 4-Prozent-Marke – Irankrieg sorgt für starke Schwankungen



EQS-Media / 14.04.2026 / 17:01 CET/CEST



Im März sind die Bauzinsen über alle Laufzeiten hinweg gestiegen. Das zeigen Daten des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24. Bei einer Zinsbindung von zehn Jahren legte der Top-Zins um 0,34 Prozentpunkte zu. Im Durchschnitt aller Laufzeiten kletterte der Top-Zins im März von 3,93 Prozent im Februar auf 3,98 Prozent im März und kratzte damit an der 4-Prozent-Marke.

Das durchschnittliche Darlehensvolumen der Baufi24-Kunden belief sich im März auf 309.605 EUR und lag damit leicht über dem Niveau des Vormonats (Februar: 308.309 EUR). Gleichzeitig brachten Käufer im Schnitt 112.692 EUR an Eigenkapital ein, etwas weniger als noch im Februar (113.915 EUR). Entsprechend sank die durchschnittliche Eigenkapitalquote auf 26,68 Prozent (Februar: 26,9 Prozent). Angesichts der höheren Zinsen und des geringeren Eigenkapitals stieg die monatliche Belastung für Baufi24-Kunden: Die durchschnittliche Annuität bei im März abgeschlossenen Finanzierungen lag bei 1.420 EUR (Februar: 1.414 EUR).

Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:

„Der Markt ist in Bewegung und wird aktuell vor allem von den geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Krieg getrieben. Demnach bleiben die Bauzinsen volatil: Nachdem die zehnjährige Bundesanleihe im März bei 3,11 Prozent ein 15-Jahres-Hoch erreicht hatte, fiel sie innerhalb eines Tages um 20 Basispunkte. Die politische und wirtschaftliche Lage ist und bleibt unsicher. In unsichereren Zeiten sind Sachwerte häufig besonders gefragt, denn sie bieten realen Nutzen und gelten als inflationsrobust. Wie sich die Bauzinsen weiter entwickeln, hängt nun stark davon ab, ob es zu einer echten Lösung im Iran-Krieg kommt. Bis dahin bleibt der Markt volatil.“

Aktuelle Informationen zur Entwicklung der Bauzinsen stellt Baufi24 online bereit unter: https://www.baufi24.de/bauzinsen/

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Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei

Baufi24

als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die

Bauzinsen

.

Über Baufi24

Die

Baufi24 Baufinanzierung GmbH

ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung.

Baufi24

vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten

Bilthouse-Gruppe

. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24,

Hüttig & Rompf

und

Creditweb

. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch

Kredit24

für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech

FinLink

komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr.

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Die oben aufgeführten Aussagen stehen Ihnen zur freien redaktionellen Verwendung zur Verfügung.

Auf Anfrage sind Pressefotos von Oliver Kohnen erhältlich.

Pressekontakt:

Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49. 160. 972 378 73

E-Mail:

bilthouse@kerlundcie.de

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Immobilien

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