Bawag übernimmt irische PTSB für 1,6 Milliarden Euro

Die österreichische Bank Bawag übernimmt das irische Geldinstitut Permanent TSB Group (PTSB) für rund 1,62 Milliarden Euro. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt, teilte die Bawag am Dienstag mit. Den Aktionären würden 2,97 Euro je Anteilsschein in bar angeboten. Der Mehrheitseigentümer hat schon angekündigt, ‌das Angebot anzunehmen: Der irische Finanzminister erklärte, dass die Regierung in Dublin mit ihrem Anteil von 57,5 Prozent für die Transaktion stimmen werde. Zudem befürworte der ⁠Verwaltungsrat der irischen ⁠Bank die Übernahme. An der Wiener Börse sprang die Bawag-Aktie in der Spitze um 5,7 Prozent auf 149,20 Euro und erzielte damit ein Rekordhoch.

Mit dem Zuschlag setzt sich die Bawag gegen Konkurrenz aus den USA durch. Im März war bekanntgeworden, dass auch der Finanzinvestor Lone Star sowie ein Konsortium der Beteiligungsgesellschaften Sixth Street und ‌Centerbridge Partners um die irische Permanent TSB buhlten. Der ‌Abschluss der Übernahme unterliegt noch mehreren Bedingungen. So müssen unter anderem die PTSB-Aktionäre, die zuständigen Behörden sowie der irische High Court dem Geschäft zustimmen.

Die Bawag ist aus der ehemaligen Gewerkschaftsbank ⁠hervorgegangen und gehört seit dem Börsengang 2017 zu den profitabelsten Geldhäusern Europas. Der Konzern ‌hat keinen dominierenden Eigentümer. Die Aktionärsstruktur ist ⁠breit gestreut und von internationalen Finanzinvestoren geprägt. Die Bank setzt seit Jahren auf Wachstum durch Übernahmen und strikte Kostenkontrolle und ist neben den Kernmärkten Österreich und Deutschland auch in den USA, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien ‌aktiv.

PTSB hatte sich im Oktober 2025 selbst ⁠zum Verkauf gestellt, um dem irischen Staat ⁠den Ausstieg zu ermöglichen. Die hohe Regierungsbeteiligung ist ein Überbleibsel aus der Finanzkrise vor mehr als 15 Jahren, als das Institut durch die größte staatliche Rettungsaktion in der Euro-Zone vor dem Aus bewahrt wurde. PTSB ist das kleinste der drei irischen Geldhäuser und kommt auf einen Anteil von 20 Prozent am heimischen Hypothekenmarkt. Der irische Bankensektor gilt als stark konzentriert, nachdem sich vor vier Jahren die belgische KBC und die britische NatWest aus dem Markt zurückgezogen hatten.