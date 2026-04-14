Bitkom: Deutsche Industrie sieht bei Digitalisierung Nachholbedarf

Frankfurt, ⁠14. Apr (Reuters) - Die deutsche Industrie liegt einer Studie zufolge bei der Digitalisierung im internationalen Wettbewerb zurück. Die Hälfte der 555 befragten Unternehmen ‌sehe sich als Nachzügler, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Erhebung des Digitalverbands Bitkom. Ein Prozent ⁠räume ⁠ein, den Anschluss verpasst zu haben. "China legt bei Industrie 4.0 das Tempo vor", sagte Bitkom-Vizepräsidentin Tanja Rückert. "Deutschland muss dranbleiben, mit mehr Tempo und Investitionen in Innovation und ‌digitaler Infrastruktur."

Nachholbedarf sieht die Industrie ‌laut der Studie auch beim Thema Künstliche Intelligenz (KI). Deutschland drohe diese technologische Revolution zu verschlafen, ⁠erklärten 55 Prozent der befragten Unternehmen. Dies ‌seien neun Prozentpunkte mehr ⁠als im vergangenen Jahr. Knapp die Hälfte sehe sich bei KI im Hintertreffen oder als abgeschlagen.

Dabei werde die Bedeutung einer ‌automatisierten, KI-gestützten ⁠Produktion kaum bestritten, schrieben die ⁠Autoren der Studie. 94 Prozent der Unternehmen betrachteten Industrie 4.0 als wichtig oder unverzichtbar für den internationalen Wettbewerb. Die schwächelnde Konjunktur bremse die Digitalisierung jedoch, sagten 58 Prozent der Befragten.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)