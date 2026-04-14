BP rechnet mit außergewöhnlichem Handelsergebnis

Nach Shell erwartet nun auch der Wettbewerber BP wegen der hohen Ölpreise ein starkes Ergebnis. Im ersten Quartal werde der Gewinn im Handel außergewöhnlich gut ausfallen, teilte der britische Energiekonzern am Dienstag ‌mit. Die Nettoverschuldung werde indes von gut 22 Milliarden Dollar im Vorquartal auf 25 bis 27 Milliarden Dollar steigen. Als ⁠Grund nannte ⁠BP Verschiebungen im Umlaufvermögen. Damit spiegelt BP die Aussichten des Konkurrenten Shell nL8N40R0CI wider. Dieser hatte ebenfalls starke Ergebnisse im Ölhandel in Aussicht gestellt.

Der Preis für die Rohölsorte Brent war nach Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar ‌auf ein Mehrjahreshoch von fast 120 Dollar ‌pro Barrel gestiegen. Im Durchschnitt des ersten Quartals lag der Preis für Brent bei rund 78 Dollar. Im vierten Quartal waren es ⁠noch 63 Dollar gewesen. Die Raffineriemargen stiegen im ersten Quartal auf ‌16,9 Dollar pro Barrel von 15,2 ⁠Dollar in den vorangegangenen drei Monaten. Dies dürfte das Ergebnis im Produktgeschäft um 100 bis 200 Millionen Dollar verbessern. Die Öl- und Gasförderung von BP wird den ‌Angaben zufolge im Vergleich zum ⁠Vorquartal voraussichtlich stagnieren.

Anfang des Monats hatte ⁠Meg O'Neill die Führung bei BP übernommen. Sie will den Umbau des Konzerns fortsetzen und wieder verstärkt in das Öl- und Gasgeschäft investieren, um die Profitabilität zu steigern. Auf der Hauptversammlung am 23. April muss sie sich den Aktionären stellen. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal will BP am 28. April vorlegen.