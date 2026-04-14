CDU-Generalsekretär: Zehn Krankenkassen reichen

Berlin, 14. ⁠Apr (Reuters) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hält die Zahl von zehn gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland für ausreichend. Er plädierte am Dienstag im Gespräch mit den TV-Sendern RTL und ntv dafür, die meisten ‌der derzeit 93 gesetzlichen Krankenkassen abzuschaffen. "Zehn Krankenkassen in Deutschland reichen", sagte Linnemann. Viele Kassen würden aktuell in der Regel ⁠die gleichen ⁠Leistungen anbieten und damit einen großen Verwaltungsaufwand produzieren. "Wenn ich sehe, dass da Milliarden ausgegeben werden für nichts, weil es keinen Wettbewerb gibt, dann müssen wir da ran, und deswegen sind über 90 Krankenkassen zu viel." Der ‌CDU-Generalsekretär regte an, vor allem kleinere Kassen ‌zu schließen. Als mögliche Schwelle nannte er 200.000 oder 250.000 Versicherte.

Die Bundesregierung will am 29. April im Kabinett eine große ⁠Gesundheitsreform beschließen. Die eingesetzte Reformkommission hatte Einsparungen und Änderungen im ‌Volumen von 42 Milliarden Euro ⁠vorgeschlagen. Kanzler Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder hatten am Montag betont, dass sich die Regierung weitgehend an den Vorschlägen der Kommission orientieren wolle.

Linnemann verwies ‌darauf, dass Deutschland ein sehr ⁠teures und ineffizientes Gesundheitssystem habe. ⁠Man müsse bei den Einsparungen bei den Kassen noch über die Kommissions-Vorschläge hinausgehen. Zudem sollten die Versicherten künftig nicht mehr für Bürgergeldempfänger zahlen müssen. Dieser Kostenblock müsste dann in den Bundeshaushalt verschoben werden, was Finanzminister Lars Klingbeil aber ablehnt, weil es in Wirklichkeit nur ein Verschiebebahnhof der Kosten sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)