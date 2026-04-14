Chinas Handel leidet unter Nahost-Konflikt

Peking, 14. ⁠Apr (Reuters) - Chinas Exportmotor ist im März ins Stottern geraten. Die Ausfuhren legten nur um 2,5 Prozent im Jahresvergleich zu und verfehlten damit die Erwartungen deutlich, wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten in einer ‌Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit einem Plus von 8,6 Prozent gerechnet. Der Einbruch folgt auf ein kräftiges Wachstum von 21,8 Prozent in ⁠den ersten ⁠beiden Monaten des Jahres. Die Importe überraschten dagegen positiv mit einem Anstieg um 27,8 Prozent - erwartet worden waren nur 11,2 Prozent.

Die schwachen März-Zahlen sind der erste echte Test dafür, ob die starke Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz - und den dafür benötigten Chips und Servern - die ‌Folgen des Iran-Kriegs ausgleichen kann. Die Blockade ‌der Straße von Hormus durch den Iran, über die 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gaslieferungen laufen, hat einen Energieschock ausgelöst und Erinnerungen an ⁠frühere Golfkriege geweckt.

"Chinesische Hersteller könnten dennoch profitieren, wenn Käufer nach günstigeren Alternativen ‌suchen", sagte Fred Neumann, Chef-Ökonom für ⁠Asien bei HSBC. Jahrzehntelange Rohstofflagerbestände hätten zudem geholfen, den Preisschock bei Vorprodukten abzufedern. Die Prognosen der Ökonomen für März gingen weit auseinander - von drei Prozent bei Citigroup bis 24 Prozent ‌bei Mizuho Securities.

Auch die Vergleichsbasis belastet: ⁠Chinesische Fabriken hatten vor einem ⁠Jahr Lieferungen vorgezogen, um Zöllen von US-Präsident Donald Trump zum 2. April zu entgehen. Der Handelsüberschuss dürfte sich von 214 Milliarden Dollar in den ersten beiden Monaten auf 108 Milliarden im März verringert haben. Am Devisenmarkt fiel der Yuan auf ein Dreijahrestief von 6,8141, die chinesische Zentralbank setzte ihren Referenzkurs auf den niedrigsten Stand seit 2023. Die Börse Shanghai legte trotzdem um 0,4 Prozent zu.

(Bericht ⁠von Joe Cash. Geschrieben vonIsabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)