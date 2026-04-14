Dax-Anleger optimistisch - Friedensverhandlungen im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠14. Apr (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenauftakt angesichts der zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran zeigen sich Dax-Anleger wieder ‌zuversichtlicher. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag zur Eröffnung um 0,9 Prozent auf 23.949 ⁠Punkte. ⁠Die Verhandlungsteams der USA und des Iran kehren im Laufe dieser Woche für Friedensgespräche nach Islamabad zurück, wie vier Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten. "Am Wochenende ‌herrschte noch Verwirrung darüber, ‌ob es zu einer Fortsetzung der Gespräche kommen wird", konstatierte Andreas Lipkow, Analyst beim ⁠Broker CMC Markets.

Bei den Einzelwerten legten die ‌Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter ⁠mehr als fünf Prozent zu. Auch ThyssenKrupp verteuerte sich um gut vier Prozent. Die Europäische Union hat sich ‌vorläufig darauf ⁠geeinigt, die Stahlimporte nL8N40X00X ⁠nahezu zu halbieren und Zölle von 50 Prozent auf überschüssige Lieferungen zu erheben. Die Maßnahmen sollen die Stahlindustrie der EU vor Überproduktion aus anderen Ländern schützen.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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