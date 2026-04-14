Dax dürfte von Hoffnung auf Diplomatie profitieren

Hoffnung auf eine Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für einen positiven Handelsauftakt sorgen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.890 Punkte. Schon zu Wochenbeginn hatte der Leitindex seine Verluste deutlich eingegrenzt. Vorerst bleibt die Marke von 24.000 Punkten im Blickfeld, über der die Erholung in der Vorwoche Grenzen aufgezeigt bekam.

Nachdem die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am frühen Sonntagmorgen zunächst ohne Einigung zu Ende gegangen waren, soll Donald Trump nach bisher unbestätigten US-Medienberichten zu einer Fortsetzung der Verhandlungen bereit sein. Nach Darstellung des US-Präsidenten haben sich die Iraner schon am Vortag bei den Vereinigten Staaten gemeldet. Am Montag hatte seine Blockade der Straße von Hormus begonnen.

US-Börsen drehen ins Plus

Nach den am Wochenende zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist am Montag wieder etwas Hoffnung aufgekeimt. Dies stützte den US-Aktienmarkt, der seine frühen Verluste abschüttelte und mit Zuwächsen den Handel beendete.

Für den S&P 500 ging es um ein Prozent auf 6.886 Zähler hinauf. Der marktbreite und daher besonders aussagekräftige Index machte seine seit Beginn des Irankriegs verbuchten Verluste damit wett. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag mit plus 0,63 Prozent auf 48.218 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann rund ein Prozent auf 25.384 Punkte. Microsoft waren unter den "Magnificent 7" der stärkste Wert mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.218 + 0,63 Prozent S&P 500 6.886 + 1,02 Prozent Nasdaq 25.384 + 1,06 Prozent

Asiens Aktienmärkte folgen positiven Signalen

Die Börsen in Ostasien haben nach Spekulationen über eine baldige Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche mit Kursanstiegen zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg bis zwei Stunden vor Handelsende um rund 2,5 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der dortige Leitindex Hang Seng dagegen nur um rund 0,1 Prozent zu. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, kletterte um knapp 0,3 Prozent nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 57.882 + 2,45 Prozent Hang Seng 25.697 + 0,13 Prozent CSI 300 4.659 + 0,29 Prozent

Anleihen

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,24 + 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,07 - 0,02 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,28 - 0,02 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 97,92 USD - 1,46 Dollar WTI 96,77 USD - 2,31 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT CONTINENTAL AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 72 (70) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 90 (87) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 66 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 100 (90) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUMOVIO AUF 55 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CITIGROUP HEBT FLATEXDEGIRO-ZIEL AUF 50 (48,50) EUR - 'UPSIDE CATALYST WATCH'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 49,60 (46,10) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 33,10 (33,60) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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