Dax höher erwartet - Straße von Hormus im Blick

Frankfurt, 14. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA am Wochenende hatte der deutsche Leitindex ‌am Montag um 0,3 Prozent auf 23.742 Punkte nachgegeben. An der Wall Street hatten die drei wichtigsten Indizes nach anfänglichen Verlusten im ⁠Handelsverlauf dagegen ⁠ins Plus gedreht, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, der Iran wolle eine Einigung.

Im Fokus der Anleger ist weiter die für den weltweiten Energiehandel bedeutende Straße von Hormus. US-Vizepräsident JD Vance sagte in einem Interview mit Fox News, dass Fortschritte in den Verhandlungen erzielt ‌worden seien und die USA davon ausgingen, ‌dass der Iran die Schifffahrtsstraße wieder öffnen werde.

Auf Unternehmensseite legt BMW als letzter deutscher Autobauer am Vormittag seine Absatzzahlen für das erste Quartal vor. Wie ⁠bei der Konkurrenz aus Stuttgart oder Ingolstadt dürften dabei die US-Zölle und ‌die hartnäckige Flaute auf dem chinesischen ⁠Markt ihre Spuren hinterlassen haben. Besser dürfte es dagegen in Europa aussehen.

Nach Goldman Sachs präsentieren im Tagesverlauf die US-Großbanken JPMorgan und Citigroup ihre Bilanzen für das erste Quartal. Analysten rechnen ‌dank eines florierenden Investmentbankings mit höheren ⁠Gewinnen. Im Fokus der Anleger ⁠steht jedoch, wie die Geldhäuser angesichts der Folgen des Iran-Kriegs die Zukunft einschätzen. Wie stark der Nahost-Krieg die Weltwirtschaft ausbremst, sollen neue Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen. Fest steht bereits, dass es weniger Wachstum, dafür aber eine höhere Inflation geben wird. Das genaue Ausmaß ist aber noch nicht bekannt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 23.742,44

EuroStoxx50 5.905,02

EuroStoxx50-Future 5.846,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 48.218,25 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 6.886,24 +1,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 57.801,45 +2,3%

Shanghai 4.010,45 +0,6%

Hang Seng 25.770,40 +0,5%

(Bericht ⁠von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)