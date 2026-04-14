DAX® - Korrektur in geordneten Bahnen
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Korrektur in geordneten Bahnen
Der sich am frühen Morgen bereits abzeichnende Rücksetzer beim DAX® lief charttechnisch gestern in sehr geordneten Bahnen ab. Im Tief fiel der deutsche Aktienindex auf 23.482 Punkte und testete damit fast genau den kurzfristigen Aufwärtstrend, der Ende März begonnen hat. Die Relevanz dieser Trendlinie ist im großen Bild zwar begrenzt, das präzise Anlaufen solcher Marken zeigt aber, dass wir uns trotz der geopolitischen Unsicherheiten in einer relativ normalen Marktphase befinden. Wichtig aus Sicht der Aktienmarkt-Bullen war auch, dass das Aufwärtsgap (23.398 zu 23.876 Punkte) immer noch nicht vollständig geschlossen wurde. Mit dem Wiederanstieg über das erste kleine Korrekturtief vom vergangenen Donnerstag bei 23.673 Punkten hat sich die Ausgangslage zusätzlich verbessert. Im nächsten Schritt müsste der DAX® seinen kurzfristigen Korrektur-Abwärtstrend überwinden, der heute bei 23.924 Punkten verläuft. Auf der Unterseite rücken bei einem Bruch des sehr steilen kurzfristigen Aufwärtstrends (heute bei 23.645 Punkten) die gestern bereits erwähnten Fibonacci-Levels des jüngsten Anstiegs bei 23.285 und 23.014 Punkten in den Fokus.
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DAX® (Daily)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: stock3²
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