GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges

Detonation Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch: Die GVZ reguliert entstandene Gebäudeschäden



14.04.2026 / 08:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Am 25. Februar 2026 ist es auf dem Gelände der Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch in Illnau zu einer Detonation gekommen. Um Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer nicht auf unbestimmte Zeit im Unklaren über die Schadenregulierung zu lassen, hat die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich beschlossen, für die entstandenen Gebäudeschäden aufzukommen

Die GVZ übernimmt in jedem Fall die Kosten für Schäden an Gebäuden, die durch eine Explosion entstanden sind. Schäden durch Sprengung werden nur dann übernommen, wenn keine Kostenübernahme durch Dritte erfolgt (Gesetz über die Gebäudeversicherung GebVG, § 18, Ziff. 4).

Die genaue Ursache des Ereignisses in Illnau wird derzeit von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich untersucht. Die Ermittlungsergebnisse müssen abgewartet werden. Bis zu deren Vorliegen kann die Zuständigkeit für die Schadenregulierung nicht abschliessend beurteilt werden.

Um Verzögerungen für Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer zu vermeiden, übernimmt die GVZ die Regulierung der gemeldeten Schadenfälle. Eine allfällige Rückforderung von Kosten bei Dritten wird nach Abschluss der Ermittlungen durch die GVZ geprüft und betrifft die Kundinnen und Kunden nicht.

Die GVZ steht ihren Kundinnen und Kunden als verlässliche Partnerin zur Seite. Kundinnen und Kunden, die der GVZ einen Gebäudeschaden im Zusammenhang mit dem genannten Ereignis gemeldet haben, werden in den nächsten Tagen von Mitarbeitenden der Schadenabteilung kontaktiert.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

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Andre Banz, Leiter Versicherung

erreichbar heute Dienstag, 14. April 2026, 09.30 bis 10.30 Uhr

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