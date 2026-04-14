Deutsche Anleihen: Stabilisierung - USA und Iran erwägen weitere Gesprächsrunde

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihren jüngsten Verlusten haben sich die deutschen Anleihen am Dienstag stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,06 Prozent auf 125,12 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,05 Prozent.

Die zuletzt im Zuge des Nahost-Krieges wieder stärker gewordenen Konjunktur- und Inflationssorgen sind am Dienstag etwas in den Hintergrund gerückt. Denn die USA und der Iran erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.

Ein Friedensabkommen würde die Straße von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Dann könnten auch die Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen lindern./la/jkr/nas

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