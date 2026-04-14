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Deutsche Börse: Der Vola-Hedge in unsicheren Zeiten!

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Deutsche Börse: Der Vola-Hedge in unsicheren Zeiten!


Inmitten eskalierender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten festigt die Deutsche Börse ihre Rolle als unverzichtbarer Volatilitäts-Hedge für institutionelle Anleger. Starke Zuwächse bei der Energietochter EEX und im Software-Segment SimCorp kompensieren zyklische Schwächen und unterstreichen die Resilienz des diversifizierten Geschäftsmodells. Während das Management die Sorgen vor einer KI-Disruption entkräftet, treibt die Milliarden-Übernahme von Allfunds die vertikale Integration im globalen Fondsgeschäft voran. Angesichts eines erwarteten Rekord-Auftaktquartals und einer moderaten Bewertung bleibt die Aktie das Kerninvestment für ein instabiles Marktumfeld.

Profiteur der Geopolitik und Energie-Vola

Der aktuelle Konflikt im Iran wirkt als Katalysator für die Handelsvolumina. Besonders die Tochtergesellschaft EEX (European Energy Exchange) erweist sich als Cashflow-Maschine. In einem Umfeld, in dem Energiepreise durch Kriegsangst schwanken, steigt der Absicherungsbedarf der Marktteilnehmer sprunghaft an. Das Unternehmen verzeichnete bereits im vergangenen Geschäftsjahr ein Nettoerlöswachstum von 9 % auf 5,2 Mrd. Euro. Die Fähigkeit der Gruppe, durch Rohstoff-Derivate und Clearing-Dienstleistungen von Preisschwankungen bei Gas und Strom zu profitieren, macht sie zu einem defensiven Wachstumswert par excellence.




 
 

Endlos Turbo Long 153,9878 open end: Basiswert Deutsche Boerse

DJ59U4
Quelle: DZ BANK: Geld 14.04. 12:02:31, Brief 14.04. 12:02:31
10,17 EUR 10,19 EUR -0,29% Basiswertkurs: 255,30 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 11:48:29
Basispreis 153,9878 EUR Knock-Out-Barriere 153,9878 EUR
Hebel 2,51x Abstand zum Basispreis in % 39,71%
Abstand zum Knock-Out in % 39,71% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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