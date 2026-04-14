Deutsche Börse: Der Vola-Hedge in unsicheren Zeiten!
Profiteur der Geopolitik und Energie-Vola
Der aktuelle Konflikt im Iran wirkt als Katalysator für die Handelsvolumina. Besonders die Tochtergesellschaft EEX (European Energy Exchange) erweist sich als Cashflow-Maschine. In einem Umfeld, in dem Energiepreise durch Kriegsangst schwanken, steigt der Absicherungsbedarf der Marktteilnehmer sprunghaft an. Das Unternehmen verzeichnete bereits im vergangenen Geschäftsjahr ein Nettoerlöswachstum von 9 % auf 5,2 Mrd. Euro. Die Fähigkeit der Gruppe, durch Rohstoff-Derivate und Clearing-Dienstleistungen von Preisschwankungen bei Gas und Strom zu profitieren, macht sie zu einem defensiven Wachstumswert par excellence.
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Endlos Turbo Long 153,9878 open end: Basiswert Deutsche Boerse
DJ59U4
Quelle: DZ BANK: Geld 14.04. 12:02:31, Brief 14.04. 12:02:31
|10,17 EUR
|10,19 EUR
|-0,29%
|Basiswertkurs: 255,30 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 11:48:29
|Basispreis
|153,9878 EUR
|Knock-Out-Barriere
|153,9878 EUR
|Hebel
|2,51x
|Abstand zum Basispreis in %
|39,71%
|Abstand zum Knock-Out in %
|39,71%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
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