Deutsche Börse steigt mit Millionen-Investment bei Kraken ein

Die Deutsche Börse steigt mit einer millionenschweren Investition bei der Kryptowährungs-Handelsplattform Kraken ein. ‌Der Frankfurter Börsenbetreiber erwerbe für 200 Millionen Dollar einen Anteil ⁠von ⁠1,5 Prozent an der Kraken-Muttergesellschaft Payward, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Schritt vertiefe die Börse ‌eine im Dezember 2025 ‌bekanntgegebene strategische Partnerschaft. Der Abschluss der Transaktion werde für das ⁠zweite Quartal erwartet und stehe ‌unter dem Vorbehalt ⁠der behördlichen Genehmigungen.

Die beiden Unternehmen wollen damit eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzmärkten ‌und dem ⁠Ökosystem für digitale Vermögenswerte ⁠schlagen. Die Partnerschaft soll die Bereiche Handel, Verwahrung, Abwicklung und tokenisierte Vermögenswerte umfassen.