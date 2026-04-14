Trading-Impuls

Diese MDAX-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal

onvista · Uhr

Ein zuvor beliebter Wert im MDax hat stark korrigiert. Nun deutet sich eine Trendwende an. Wir zeigen dir hier, um welche Aktie es geht und wo wichtige Kursmarken liegen.

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Quelle: FrankHH

Nach Monaten der Schwäche verdichten sich bei dieser Aktie die Hinweise auf eine Trendwende: Der Kurs stabilisiert sich und wichtige Indikatoren drehen nach oben. Ein Ausbruch über den nächsten Widerstand könnte ein mittelfristiges Kaufsignal und neue Dynamik in die Bewegung bringen.

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