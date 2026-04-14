Diese MDAX-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal
onvista · Uhr
Ein zuvor beliebter Wert im MDax hat stark korrigiert. Nun deutet sich eine Trendwende an. Wir zeigen dir hier, um welche Aktie es geht und wo wichtige Kursmarken liegen.
Quelle: FrankHH
Nach Monaten der Schwäche verdichten sich bei dieser Aktie die Hinweise auf eine Trendwende: Der Kurs stabilisiert sich und wichtige Indikatoren drehen nach oben. Ein Ausbruch über den nächsten Widerstand könnte ein mittelfristiges Kaufsignal und neue Dynamik in die Bewegung bringen.
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