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Dividendenkalender heute, 14.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 14. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
American TowerVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AmphenolVierteljährliches Dividenden Datum
Best BuyVierteljährliches Dividenden Datum
CMB.TECHSonder ex-Dividenden Datum
Endeavour MiningEndgültiges Dividenden Datum
FortumEndgültiges Dividenden Datum
FRoSTAEndgültiges Dividenden Datum
GE VernovaVierteljährliches Dividenden Datum
Kongsberg GruppenSonder ex-Dividenden Datum
Mondelez InternationalVierteljährliches Dividenden Datum
RaiffeisenEndgültiges ex-Dividenden Datum
Regal RexnordVierteljährliches Dividenden Datum
SESEndgültiges ex-Dividenden Datum
Swiss ReEndgültiges ex-Dividenden Datum
Zurich Insurance GroupEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Raiffeisen
GE Vernova
Amphenol
Zurich Insurance Group
Kongsberg Gruppen
Swiss Re
Mondelez International
FRoSTA
Endeavour Mining
SES
American Tower
Fortum
Best Buy
CMB.TECH
Regal Rexnord

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