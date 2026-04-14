Empörung über Trumps Papst-Angriff und KI-Jesus-Figur

- von Brad Brooks ⁠und Helen Coster und Joseph Ax

Washington/Rom, 13. Apr (Reuters) - Die Angriffe von Präsident Donald Trump auf Papst Leo haben in den USA und Italien Empörung ausgelöst. "Ich halte die Worte von Präsident Trump gegenüber dem Heiligen Vater für inakzeptabel", erklärte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Montag. "Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, und es ist richtig und normal, dass er zum Frieden aufruft und jede Form von Krieg verurteilt." Für weiteren Unmut sorgte die Veröffentlichung ‌eines KI-generierten, gemäldeähnlichen Bildes, das Trump als eine Art Jesus-Figur https://people.com/trump-portrays-himself-as-jesus-christ-after-slamming-pope-leo-11948360 in einem weißen Gewand mit einer scheinbar heilenden Hand auf dem Kopf eines liegenden Mannes zeigt. Es wurde am Montag gelöscht. Trump sagte, es solle ihn als Arzt darstellen.

Das Bild wurde am Sonntag auf ⁠Trumps Plattform Truth Social ⁠veröffentlicht. Dort hatte Trump den aus Chicago stammenden Papst als "schwach" bei der Kriminalitätsbekämpfung und "schrecklich" für die Außenpolitik bezeichnet. "Leo sollte sich als Papst zusammenreißen." Vor Journalisten sagte Trump später, er halte nicht viel von Leo.

Der für seine bedachte Wortwahl bekannte Papst hatte sich als entschiedener Kritiker des Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs positioniert. Die Drohung Trumps, die iranische Zivilisation zu zerstören, nannte der Papst inakzeptabel. Zudem forderte er ein Nachdenken über die Behandlung von Migranten in den USA.

"ZU VIELE UNSCHULDIGE MENSCHEN WERDEN GETÖTET"

Das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken blieb am Montag ‌bei seiner Haltung. "Ich werde mich weiter lautstark gegen den Krieg aussprechen", sagte er der Nachrichtenagentur ‌Reuters auf einem Flug nach Algier zum Auftakt einer Afrika-Reise. Er wolle den Frieden fördern sowie den Dialog und die Beziehungen zwischen Staaten voranbringen, um nach gerechten Lösungen für Probleme zu suchen. Es gebe derzeit zu viel Leid. "Zu viele unschuldige Menschen werden getötet. Und ich denke, jemand muss aufstehen und sagen, dass ⁠es einen besseren Weg gibt."

Melonis Kritik an Trump war ausgesprochen ungewöhnlich. Sie war die einzige europäische Regierungschefin, die 2025 an den Feierlichkeiten zu dessen ‌Amtseinführung in den USA teilnahm. In einer ersten Reaktion auf Trumps Kritik ⁠hatte sie zwar Leo unterstützt, war jedoch nicht ausdrücklich auf Trumps Angriff eingegangen. Die Opposition in Italien warf ihr deshalb vor, nicht den Mut zu haben, Trump direkt zu kritisieren. Daraufhin gab sie ihre zweite Erklärung ab. Melonis bisherige Nähe zu Trump könnte zu einer politischen Belastung für sie werden: Umfragen zufolge stehen zwei Drittel der Italiener Trump ablehnend gegenüber.

EXPERTE SPRICHT VON ZÄSUR BEI ‌US-KATHOLIKEN

In den USA kam die Kritik am KI-Bild des Präsidenten auch von dessen ⁠Verbündeten. Brilyn Hollyhand, der frühere Co-Vorsitzende des Jugendbeirats der ⁠Republikanischen Partei (RNC), schrieb auf X: "Das ist schwere Gotteslästerung. Der Glaube ist keine Requisite. Man muss sich nicht als Retter inszenieren, wenn die eigene Erfolgsbilanz für sich sprechen sollte." Trump wies zurück, dass das Bild ihn als eine Art Jesus darstellen solle. Dies sei "Fake News", sagte er Journalisten vor dem Weißen Haus: "Das soll mich als Arzt zeigen, der Menschen heilt, und ich heile Menschen."

Unklar blieb zunächst, ob der Streit zwischen Washington und Rom Folgen für die im November anstehenden Kongresswahlen haben wird. Christen bilden einen wichtigen Teil von Trumps Anhängerschaft, darunter auch Katholiken. Sie trugen maßgeblich zu seinem Wahlsieg 2024 bei. David Gibson vom Zentrum für Religion und Kultur an der Fordham University sagte, Trumps Motiv für den Angriff auf Leo und die Veröffentlichung des Bildes sei schwer nachzuvollziehen. Es sei ungewiss, ob sich die US-Katholiken nun gegen ihn ⁠wenden würden. "Dies ist eine Zäsur - werden sich die Katholiken in Amerika für den Papst oder den Präsidenten entscheiden?" Mindestens acht Mitglieder von Trumps Kabinett sind Katholiken, darunter Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio.

(Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)