EQS-Adhoc: AIXTRON erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2026 und gibt vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

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AIXTRON erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2026 und gibt vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt



14.04.2026 / 21:00 CET/CEST

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AIXTRON erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2026 und gibt vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

Herzogenrath, 14. April 2026 –AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISINDE000A0WMPJ6) erhöht seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik.

Der vorläufige Auftragseingang im ersten Quartal 2026 belief sich auf rund EUR 171 Mio. (Q1/2025: EUR 132,2 Mio.). Mit rund EUR 59 Mio. (Q1/2025: EUR 112,5 Mio.) lag der vorläufige Umsatz innerhalb der Prognosespanne von EUR 65 Mio. in einer Bandbreite von plus/minus EUR 10 Mio.

Der vorläufige Bruttogewinn und das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) des Quartals wurden durch einen Einmalaufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit einer Personalmaßnahme negativ beeinflusst. Infolgedessen belief sich der vorläufige Bruttogewinn für das vergangene Quartal auf rund EUR 11 Mio. (Q1/2025: EUR 34,1 Mio.) mit einer Bruttomarge von rund 18 % (Q1/2025: 30 %). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund EUR -22 Mio. (Q1/2025: EUR 3,3 Mio.), was einer EBIT-Marge von rund -38% entspricht (Q1/2025: 3 %). Neben dem oben genannten Einmalaufwand ist der wesentliche Grund für die niedrige Brutto- und EBIT-Marge eine negative Operating Leverage aufgrund des geringen Umsatzvolumens.

Der vorläufige Bestand an liquiden Mitteln einschließlich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte betrug zum Quartalsende rund EUR 273 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 224,6 Mio.).

Aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen und eines angenommenen Wechselkurses von 1,20 USD/EUR erhöht das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: erwartet wird ein Umsatz von rund EUR 560 Mio. in einer Bandbreite von plus/minus EUR 30 Mio. (zuvor: rund EUR 520 Mio. in einer Bandbreite von plus/minus EUR 30 Mio.). Zudem erwartet AIXTRON eine erhöhte EBIT-Marge von rund 17 % – 20 % (zuvor: 16 % – 19 %). Die Bruttomarge wird bei rund 42 % (zuvor: 41 %–42 %) erwartet.

Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2026 wird wie geplant am 30. April 2026 veröffentlicht.

Ansprechpartner

Christian Ludwig, CFA

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED- und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und ‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den

Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AIXTRON SE Dornkaulstraße 2 52134 Herzogenrath Deutschland Telefon: +49 (2407) 9030-0 Fax: +49 (2407) 9030-445 E-Mail: invest@aixtron.com Internet: www.aixtron.com ISIN: DE000A0WMPJ6 WKN: A0WMPJ URL Finanzinstrumente: www.aixtron.com Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Nasdaq OTC EQS News ID: 2308386

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