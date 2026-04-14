EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Dividenden
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
14.04.2026 / 13:02 CET/CEST
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Gräfelfing, 14. April 2026. Der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat heute beschlossen, der für den 23. Juli 2026 geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 eine Dividende zwischen EUR 0,70 und EUR 0,90 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist noch nicht testiert und noch nicht festgestellt. Der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat diesen Dividendenvorschlag vor dem Hintergrund der anhaltend volatilen wirtschaftlichen und politischen Lage unter den Aspekten Liquidität und Kapitalausstattung zur Unterlegung der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens sorgfältig abgewogen.
Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Festlegung des konkreten Gewinnverwendungsvorschlags an die Hauptversammlung ist - nach Abschluss der Prüfung durch den Abschlussprüfer - in der voraussichtlich am 27. Mai 2026 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats geplant.
Kontakt:
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Carsten Bokelmann
Vorstand
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Tel.: 089/85 85 2-0
Fax: 089/85 85 2-505
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com
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|Unternehmen:
|mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
|Rottenbucher Straße 28
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 858 52-305
|Fax:
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