EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025

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EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025

14.04.2026 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die VIDINEXT AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2025 festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von zwei Haupttreibern:

- Höhere Kosten für Entwicklung

- Restrukturierungskosten

Der EBITDA der Gruppe ist positiv.

Kontakt:

E-mail: info@vidinext.com

VIDINEXT AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30

Ende der Insiderinformation

14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Telefon:+41-41-7662530
E-Mail:info@vidinext.com
Internet:http://www.vidinext.com
ISIN:CH0557519201
WKN:A2QQQU
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID:2307982
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2307982 14.04.2026 CET/CEST

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