EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025
14.04.2026 / 10:50 CET/CEST
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Die VIDINEXT AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2025 festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von zwei Haupttreibern:
- Höhere Kosten für Entwicklung
- Restrukturierungskosten
Der EBITDA der Gruppe ist positiv.
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VIDINEXT AG
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