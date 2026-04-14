EQS-AFR: STS Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STS Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

STS Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.04.2026 / 09:31 CET/CEST

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Hiermit gibt die STS Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Kabeler Str. 4 58099 Hagen Deutschland Internet: https://sts.group

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