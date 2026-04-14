EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.04.2026 / 10:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 5. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 14. April 2026 // Vom 6. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden insgesamt 430.845 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz (MIC)
07/04/2026 200.73120,7131XETA
07/04/2026 146.51820,7233CEUX
07/04/2026 30.95320,6822TQEX
07/04/2026 2.32820,5979AQEU
08/04/2026 24.45822,0064XETA
08/04/2026 18.97522,1121CEUX
08/04/2026 6.88221,9828TQEX

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 10. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.857.477 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand

14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
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2307920 14.04.2026 CET/CEST

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