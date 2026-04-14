EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.04.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gertrude
Nachname(n):Tumpel-Gugerell

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
69,20 EUR430 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
69,20 EUR430 Stück

e) Datum des Geschäfts

14.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:BOERSE HAMBURG - LANG ANDSCHWARZ EXCHANGE
MIC:HAMM

14.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet:www.ats.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

104386 14.04.2026 CET/CEST

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