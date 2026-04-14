EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.04.2026 / 11:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Gertrude Nachname(n): Tumpel-Gugerell

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 69,20 EUR 430 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 69,20 EUR 430 Stück

e) Datum des Geschäfts

14.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: BOERSE HAMBURG - LANG ANDSCHWARZ EXCHANGE MIC: HAMM

14.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Internet: www.ats.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104386 14.04.2026 CET/CEST