EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Dr.-Ing. Kristian Schleede, Gewährung von 61.960 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.04.2026 / 18:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.-Ing.
|Vorname:
|Kristian
|Nachname(n):
|Schleede
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mutares SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200NWMO6NLQFSCU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A41YEC7
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 61.960 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|13.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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