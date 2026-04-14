EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Julia und Mark Friedrich, Gewährung von 43.500 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.04.2026 / 18:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Julia und Mark
|Nachname(n):
|Friedrich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mutares SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200NWMO6NLQFSCU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A41YEC7
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 43.500 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|09.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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