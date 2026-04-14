EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Julia und Mark Friedrich, Gewährung von 43.500 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Julia und Mark
Nachname(n):Friedrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI

391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN:DE000A41YEC7

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 43.500 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

09.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet:www.mutares.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104398 14.04.2026 CET/CEST

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