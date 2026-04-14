EQS-News: Adler Group gibt den Verkauf eines Wohnungsensembles in Berlin an CRX und MB RE bekannt

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Adler Group gibt den Verkauf eines Wohnungsensembles in Berlin an CRX und MB RE bekannt



14.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Adler Group gibt den Verkauf eines Wohnungsensembles in Berlin an CRX und MB RE bekannt

Luxemburg/Berlin, 14. April 2026 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) hat heute den Verkauf eines Wohnkomplexes mit 111 Wohneinheiten an CRX Real Estate und MB RE Group bekanntgegeben. Die Transaktion beinhaltet auch den Verkauf eines dazugehörendem Projektgrundstücks an CRX Real Estate.

Die Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.500 m² befinden sich in der Hedemannstraße und Wilhelmstraße im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der gewerbliche Teil umfasst ca. 1.900 m². CRX Real Estate plant diesen Bereich durch ein modernes Wohngebäude oder ein Hotel mit ca. 300 Zimmern zu ersetzen.

„Die Transaktion erfolgte im Rahmen der Optimierung unseres Berliner Portfolios. Wir freuen uns, dass die alten gewerblichen Gebäude durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Wir danken allen Beteiligten für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die zu einem erfolgreichen Verkauf geführt hat.“sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group.

Über Adler Group S.A.

Adler Group S.A. ist eine in Luxemburg ansässige Immobilien-Holding mit zahlreichen Tochtergesellschaften (Adler Group), die hauptsächlich in Deutschland tätig sind. Sie ist spezialisiert auf die Verwaltung und Entwicklung von ertragsstarken Mehrfamilienhaus-Immobilien. Die Adler Group besitzt und verwaltet ca. 18.000 Einheiten, die sich größtenteils in Berlin befinden. Daneben entwickelt die Adler Group Immobilienprojekte in den größten Städten Deutschlands. Mehr unter: https://www.adler-group.com/

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T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com



Über CRX Real Estate

CRX Real Estate ist ein unabhängiges Immobilienentwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der kaufmännischen Projektentwicklung sowie der Realisierung komplexer Immobilienprojekte in Berlin und weiteren überregionalen Standorten. Das Unternehmen entwickelt und realisiert Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Standort- und Konzeptentwicklung über die Baurechtschaffung bis hin zur Strukturierung und Umsetzung der Projekte. Das aktuelle Projektportfolio umfasst sieben Entwicklungsprojekte mit einer Gesamtgeschossfläche von rund 220.000 m². Dazu zählen vier Wohnbauprojekte mit etwa 730 Wohneinheiten, zwei Logistikentwicklungen sowie eine gewerbliche Immobilie. Mehr unter: www.crx-re.com

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Über MB RE Invest

Die MB RE Invest ist Teil der MB RE Group und fokussiert sich auf den Ankauf wohnwirtschaftlicher und gewerblicher Immobilien in Deutschland. Zur Unternehmensgruppe gehört u.a. die SEWOGE Service- und Wohnungsunternehmen GmbH mit Sitz in Berlin – ein seit über 30 Jahren etabliertes Wohnungsbauunternehmen, das den eigenen Bestand mit einem klaren Fokus auf Mieterservice und Wohnqualität bewirtschaftet. MB RE Invest sucht kontinuierlich nach Wohnimmobilien und Portfolios mit Entwicklungspotenzial.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2307176

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