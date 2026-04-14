EQS-News: Cherry SE beruft außerordentliche Hauptversammlung ein

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Cherry SE beruft außerordentliche Hauptversammlung ein



14.04.2026 / 15:08 CET/CEST

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München, 14. April 2026 – Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9], ein global tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten und digitalen Lösungen für den Gesundheitssektor, hat heute eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und einen neuen Termin für die Vorlage des Jahresfinanzberichts genannt.

Die Gesellschaft befindet sich derzeit in Gesprächen über Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung weiterer Restrukturierungs- und Wachstumsmaßnahmen. Um die Voraussetzung für die Durchführung einer solchen Finanzierungsmaßnahme zu schaffen, hat der Vorstand der Cherry SE zum 22. Mai 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Auf dieser Hauptversammlung soll eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 4:1 beschlossen werden. Mit dieser Maßnahme werden Verluste bilanziell ausgeglichen und die Gesellschaft wieder kapitalmarktfähig gemacht.

Die Aktienzusammenlegung soll im Wege der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgen, da sich die ordentliche Hauptversammlung wegen der nicht fristgerechten Erstellung des Jahresfinanzberichts verzögern wird. Der Wechsel des Abschlussprüfers und die damit verbundene Erstprüfung erfordern einen höheren Zeitaufwand als ursprünglich geplant. Deshalb verschiebt sich die Vorlage des Geschäftsberichts auf den 15. Juli 2026.

Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung stellt sicher, dass die Wiederherstellung der Kapitalmarktfähigkeit von dem neuen Veröffentlichungstermin unberührt bleibt. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wurden bereits am 5. März 2026 veröffentlicht. Der vollständige Quartalsfinanzbericht Q1/2025 wird ab dem 7. Mai 2026 auf der Investor-Relations-Website der Cherry SE zum Download bereitstehen.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Chicago), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry SE Rosental 7, c/o Mindspace 80331 München Deutschland ISIN: DE000A3CRRN9 WKN: A3CRRN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2308102

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