EQS-News: CMC Markets geht Partnerschaft mit Upvest ein

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CMC Markets geht Partnerschaft mit Upvest ein



14.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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CMC Markets geht Partnerschaft mit Upvest ein Handel mit Wertpapieren wie Aktien, ETFs und Fonds startet im Herbst

CMC Markets startet eine Partnerschaft mit Upvest, um zunächst in Deutschland Wertpapiere wie Aktien, ETFs und Investmentfonds in lokalen Währungen anbieten zu können. Der Schritt ist der Start zu einem breiteren Rollout in Europa.

Die Kooperation ist ein wichtiger Meilenstein für CMC Markets auf dem Weg zu einem Multi-Asset-Broker.

Upvest stellt die gesamte Anlageinfrastruktur über eine vollständig integrierte API bereit und festigt damit seine Position als führender Anbieter für Finanzinstitute, die ihr Anlageangebot in Europa und Großbritannien ausbauen wollen.

Frankfurt am Main/Berlin, 14. April 2026 – CMC Markets, ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, ist eine Partnerschaft mit Europas führendem Anbieter von Anlageinfrastruktur, Upvest, eingegangen. Ziel ist die Erweiterung der Produktpalette um Wertpapiere wie Aktien, ETFs, und Investmentfonds, die in verschiedenen Währungen wie dem Britischen Pfund, dem Euro und dem US-Dollar gehandelt werden können.

Durch die Nutzung der Investment-API von Upvest können die Kunden von CMC Markets voraussichtlich ab Herbst über eine einzige Plattform in eine breite Palette von Wertpapieren investieren. Die Markteinführung in Deutschland dient als Blaupause für eine breitere europaweite Einführung und legt den Grundstein für lokalisierte Anlageprodukte, darunter Altersvorsorgeprodukte und steueroptimierte Anlageformen.

Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Ziel von CMC Markets, die erste Anlaufstelle für alle Anlagebedürfnisse von Privatanlegern zu werden. Kunden können einfach in die Unternehmen und Märkte investieren, die ihnen wichtig sind, und zwar in der Währung, in der sie gehandelt werden. Ob beim Handel mit an der LSE notierten Unternehmen in GBP, lokalen DAX-Blue-Chips in EUR oder US-Tech-Giganten in USD – die Plattform bietet ein modernes, digital ausgerichtetes Nutzererlebnis mit sofortiger Registrierung und Realtime-Kursen.

Hinter den Kulissen stellt Upvest die komplette Infrastruktur bereit, die die Ausführung, Verwahrung und Abwicklung sowie Back- und Middle-Office-Prozesse über eine einzige, vollständig integrierte API abdeckt. Diese Zusammenarbeit festigt Upvests Position als führenden Anbieter von Anlageinfrastruktur für Finanzinstitute, die ihr Anlageangebot in Europa und Großbritannien ausbauen wollen.

Christine Romar, Head of Europe CMC Markets:

„Anleger denken heute nicht in Grenzen, sondern in Chancen. Durch die Partnerschaft mit Upvest kommen wir unserem Ziel, einer der führenden Multi-Asset-Broker mit einer einzigartigen Handelsplattform zu werden, ein sehr großes Stück näher. Mit der Anlageinfrastruktur von Upvest genießen unsere Kunden ab Herbst in Deutschland dieselbe erstklassige Flexibilität, die wir in Großbritannien als Vorreiter eingeführt haben. Dies ist ein gewaltiger Sprung nach vorn für unsere Expansion in Europa.“

Martin Kassing, CEO und Mitgründer von Upvest:

„CMC Markets hat sich über Jahrzehnte hinweg das Vertrauen von Tradern weltweit erarbeitet. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass derselbe Standard vom ersten Tag an auch für ihr europäisches Wertpapierangebot gilt. CMC Markets hat sich für Upvest entschieden, weil sie eine Infrastruktur brauchten, die ihren Ambitionen gerecht wird und sie nicht ausbremst. Wir freuen uns, die Grundlage zu sein, auf der sie aufbauen.“

Upvest ist mittlerweile in über 20 europäischen Märkten aktiv und wickelt jährlich über 100 Millionen Aufträge für mehr als 30 Finanzinstitute ab. Die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen US-Dollar unterstreicht die Position des Unternehmens als Europas führender Anbieter von Anlageinfrastruktur und verschafft CMC Markets einen Partner für die langfristige Zusammenarbeit.

Über CMC Markets

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. Anleger können als CFDs über 12.000 verschiedene Werte handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.

Über Upvest

Upvest ist ein Technologieunternehmen und Wertpapierinstitut, das Banken, Brokern und Vermögensverwaltern eine moderne, API-basierte Infrastruktur für das Wertpapiergeschäft bereitstellt. Neben Software bietet es im Auftrag seiner Kunden Handels-, Verwahrungs- und Backoffice-Dienstleistungen an. Dies ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Wertpapiergeschäfte umfassend und kosteneffizient zu modernisieren und profitabel zu wachsen. Zu den Kunden von Upvest zählen schnell wachsende Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin sowie Digitalbanken wie Openbank und DKB. Upvest wurde 2017 gegründet, beschäftigt 275 Mitarbeiter und wickelt jährlich über 100 Millionen Transaktionen ab. Das Unternehmen wird weiterhin unabhängig von seinen Mitgründern Martin Kassing, Dr. Til Rochow und Tobias Auferoth geführt und ist durch Investoren wie Earlybird und Bessemer Venture Partners langfristig sicher finanziert.

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Julieta Varsano

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