EQS-News: creditshelf Aktiengesellschaft setzt Insolvenzplan um

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creditshelf Aktiengesellschaft setzt Insolvenzplan um



14.04.2026 / 15:11 CET/CEST

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creditshelf Aktiengesellschaft setzt Insolvenzplan um

Aktien gehen auf Investor über

Börsennotierung bleibt erhalten

Neuer Vorstand

Frankfurt am Main, 14. April 2026. Die creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN DE000A2LQUA5 / WKN A2LQUA, „creditshelf“) gibt die Umsetzung der gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen aus ihrem Insolvenzplan bekannt. Sämtliche Stückaktien der Gesellschaft werden in der 17. Kalenderwoche (20. April bis 26. April 2026) auf den Investor PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, („PVM“) übertragen. Die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt im Segment General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bleibt bestehen.

Der Aufsichtsrat der creditshelf hat Sascha Magsamen, Oestrich-Winkel zum neuen Vorstand bestellt. Oliver Würtenberger, der die Gesellschaft während der Planinsolvenz geführt hat, ist aus dem Vorstand ausgeschieden.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main – Insolvenzgericht – hatte zuvor den von den Gläubigern beschlossenen Insolvenzplan am 30. Januar 2026 bestätigt. Der Insolvenzplan sieht die Abtretung sämtlicher 1,4 Mio. auf den Inhaber lautender Stückaktien der creditshelf von den bisherigen Aktionären auf die PVM vor. Die PVM zahlt im Gegenzug in die Insolvenzmasse zur Verteilung einer Quote von 5,2 % ein und übernimmt als Plansponsor Verpflichtungen und Kosten der Insolvenzschuldnerin, unter anderem in Verbindung mit der Börsennotierung und den Berichtspflichten.

Der Handel der Aktien der creditshelf mit der ISIN DE000A2LQUA5 und der WKN A2LQUA wird für die Übertragung der Aktien nach dem Insolvenzplan vorübergehend ausgesetzt werden. Letzter Handelstag ist der 17. April 2026. Am 21. April 2026 abends werden die Aktien aus den Depots der Aktionäre ausgebucht. Danach werden zur Umsetzung der im Insolvenzplan vorgesehenen Kapitalherabsetzung 0,5 Mio. Inhaberaktien der creditshelf eingezogen und die verbleibenden 900.000 Aktien in die neuen ISIN DE000A41YEG8 und WKN A41YEG umgebucht. Die Wiederaufnahme des Handels ist für den Beginn des 24. April 2026 vorgesehen.

Die Bekanntmachung der Gesellschaft zur Abwicklung der wertpapiertechnischen Umsetzung wird den Wertpapiermitteilungen (WM-Gruppe) noch mitgeteilt und wurde am 10. April 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die creditshelf beabsichtigt nach Durchführung der Kapitalerhöhung die Wiederaufnahme ihrer operativen Tätigkeit.

Aussender: creditshelf AG

Ansprechpartner: Sascha Magsamen

Telefon 069/788 088 06-0

E-Mail: info@creditshelf-ag.de

Website: https://creditshelf-ag.de/

Börsen: Frankfurt, Stuttgart

ISIN(s) ISIN DE000A2LQUA5 (Aktie)

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Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0697880880666 E-Mail: info@creditshelf-ag.de Internet: https://creditshelf-ag.de/ ISIN: DE000A2LQUA5 WKN: A2LQUA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 2308218

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