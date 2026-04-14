EQS-News: Eckert & Ziegler: Metzler nimmt Research Coverage mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € auf. Kurspotenzial 41%

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EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Research Update
Eckert & Ziegler: Metzler nimmt Research Coverage mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € auf. Kurspotenzial 41%

14.04.2026 / 09:57 CET/CEST
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Berlin, 14. April 2026. B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (Bankhaus Metzler) hat die Research Coverage der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) einem führenden Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Messtechnik, mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € aufgenommen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 40,8 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von 14,92 € am 13. April 2026.

Das Bankhaus Metzler hebt damit die starke Marktpositionierung der Eckert & Ziegler SE hervor, die von der steigenden Nachfrage nach diagnostischen und therapeutischen Radioisotopen in der Nuklearmedizin profitiert.

Über Eckert & Ziegler.
Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
Wir helfen zu heilen.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Eckert & Ziegler SE
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13125 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 30 941084-138
Fax:+49 30 941084-0
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ISIN:DE0005659700
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Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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