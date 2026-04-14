EQS-News: Eckert & Ziegler: Metzler nimmt Research Coverage mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € auf. Kurspotenzial 41%

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Eckert & Ziegler: Metzler nimmt Research Coverage mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € auf. Kurspotenzial 41%



14.04.2026 / 09:57 CET/CEST

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Berlin, 14. April 2026. B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (Bankhaus Metzler) hat die Research Coverage der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) einem führenden Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Messtechnik, mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € aufgenommen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 40,8 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von 14,92 € am 13. April 2026.



Das Bankhaus Metzler hebt damit die starke Marktpositionierung der Eckert & Ziegler SE hervor, die von der steigenden Nachfrage nach diagnostischen und therapeutischen Radioisotopen in der Nuklearmedizin profitiert.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

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Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler SE Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 941084-138 Fax: +49 30 941084-0 Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Indizes: SDAX, TecDax, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2307874

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