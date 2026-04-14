EQS-News: Kontron sichert sich Cybersecurity-Vertrag über 20 Millionen Euro

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Kontron sichert sich Cybersecurity-Vertrag über 20 Millionen Euro



14.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Linz, 14. April 2026 – Kontron wird fortschrittliche Cybersecurity-Lösungen für mehrere Institutionen in Mittel- und Osteuropa (CEE) bereitstellen. Das Projekt hat ein Volumen von rund 20 Millionen Euro und wird in strategischer Partnerschaft mit Darktrace, einem weltweit führenden Anbieter KI-gestützter Cyberabwehr, umgesetzt.

Der Vertrag markiert einen bedeutenden Meilenstein bei der Entwicklung zum Anbieter digitaler Sicherheitslösungen und unterstreicht Kontrons Rolle als wichtiger Technologiepartner für komplexe, missionskritische Infrastrukturen. Ein Großteil der im Rahmen des Projekts implementierten Technologien und Services wird gemeinsam mit Darktrace realisiert, wodurch leistungsfähige KI-Technologie mit umfassender lokaler Integrationskompetenz kombiniert wird. Gleichzeitig stärkt die Vereinbarung Kontrons Position in einem strukturell wachsenden Cybersecurity-Markt und baut die Rolle des Unternehmens als zentraler Partner für anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte im öffentlichen und privaten Sektor weiter aus.

Die Kooperation unterstreicht zudem Kontrons langfristiges strategisches Engagement im Bereich Cybersecurity, in dem das Unternehmen in den vergangenen Jahren gezielt in Portfolio, Kompetenzen und spezialisierte Teams investiert hat. Vor dem Hintergrund zunehmend komplexer und dynamischer Bedrohungsszenarien steigt der Bedarf an adaptiven, resilienten Sicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen weiter an.

Darktrace bringt in die Partnerschaft seine innovative Self-Learning-KI-Technologie ein, die in der Lage ist, das individuelle Verhalten digitaler Systeme zu analysieren und kontinuierlich zu erlernen. Auf dieser Basis erkennt, bewertet und neutralisiert die Lösung Bedrohungen in Echtzeit – häufig bereits, bevor diese zu sicherheitsrelevanten Vorfällen eskalieren können.

Die Partnerschaft vereint Kontrons umfassende Expertise in Systemintegration und Managed Services mit der KI-basierten Innovationskraft von Darktrace und vertieft die strategische Partnerschaft beider Unternehmen nachhaltig. Damit sind beide Partner hervorragend positioniert, um der steigenden Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen in Mittel- und Osteuropa gerecht zu werden. Im Zuge der Kooperation wird Kontron zudem als bedeutender Partner im Darktrace-Ökosystem etabliert.

Der Auftrag leistet darüber hinaus einen Beitrag zum weiteren Ausbau wiederkehrender Umsätze im Cybersecurity-Geschäft von Kontron und unterstützt die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens im Bereich Software und hochwertiger IoT-Lösungen.

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

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