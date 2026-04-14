EQS-News: LION Smart erhält TOP 100-Siegel

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LION Smart erhält TOP 100-Siegel



14.04.2026 / 11:13 CET/CEST

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LION Smart erhält TOP 100-Siegel: Auswahlverfahren mit mehr als 100 Prüfkriterien bestanden / Preisverleihung mit Christian Wulff im Juni Zug, 14.04.2026 – Der Lohn für herausragende Innovationskraft: LION Smart, ein Unternehmen der LION-E-Mobility-Gruppe ist mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet worden. Damit gehört das Unternehmen zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands. Auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni in Heidelberg wird Christian Wulff LION Smart persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Der frühere Bundespräsident und niedersächsische Ministerpräsident begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 als Mentor.



Wie viel Arbeitszeit reserviert sich der Chef für das Thema Innovation, wie viele innovative Ideen bringen die Mitarbeiter auf den Tisch – um solche Fragen dreht sich das wissenschaftliche Auswahlverfahren von TOP 100. Im Detail untersuchen der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team die fünf Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Grundlage dafür ist ein Online-Fragebogen, den die teilnehmenden Unternehmen zuvor ausfüllen.



Die fünf Kategorien spiegeln sich in mehr als 100 Prüfkriterien wider. Das Auswahlverfahren nimmt Franke im Auftrag von compamedia, dem Veranstalter des Wettbewerbs, vor. „Bei TOP 100 analysieren wir gründlich und umfassend, wie innovationsorientiert die Bewerber sind. Und wer herausragend aufgestellt ist, bekommt es mit dem TOP 100-Siegel bestätigt“, sagt Prof. Nikolaus Franke.



LION Smart überzeugte in dem Auswahlverfahren und darf das TOP 100-Siegel seit dem 1. Februar führen. Das Unternehmen ist im Bereich intelligenter Energiespeicher- und Batterielösungen tätig und hat sich insbesondere mit modularen, skalierbaren Speichersystemen für Industrie-, Netz- und Mobilitätsanwendungen einen Namen gemacht. LION Smart verfolgt einen konsequent innovationsgetriebenen Ansatz – von der frühen Konzeptphase über die Systementwicklung bis hin zur Markteinführung. „Innovation ist für uns kein einmaliges Projekt, sondern ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit und unserer Unternehmenskultur“, sagt Dr. Joachim Damasky, Geschäftsführer von LION Smart. „Der TOP 100-Preis bestätigt, dass wir nicht nur technologisch, sondern auch organisatorisch und strategisch die richtigen Weichen stellen.“ Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei die enge Verzahnung von Forschung, Entwicklung und Kundenanforderungen: Neue Lösungen entstehen bei LION Smart stets mit Blick auf reale Anwendungsfälle und zukünftige Marktbedürfnisse. Die Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel versteht das Unternehmen daher als Anerkennung der bisherigen Leistung – und zugleich als Ansporn, die Energiewende mit weiteren innovativen Speicherlösungen aktiv mitzugestalten.



Damit alle Teilnehmer über die gleiche Chance verfügen, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der aktuellen, 33. Runde von TOP 100 bewarben sich 356 Mittelständler um das Siegel. Davon waren 282 erfolgreich. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.



Die Top-Innovatoren des aktuellen Jahrgangs treffen sich am 26. Juni im Heidelberg Congress Center zum Deutschen Mittelstands-Summit. Dort wird Christian Wulff ihnen persönlich zum Erfolg bei TOP 100 gratulieren.



TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin „ZEIT für Unternehmer“ als Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de.



Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial zum TOP 100-Wettbewerb finden Sie im Internet unter www.top100.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Ansprechpartner für Sie bereit:





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.



Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.



Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte.



Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.



LION E-Mobility Investor Relations:

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lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

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