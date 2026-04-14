EQS-News: tonies setzt profitables Wachstum mit Rekordergebnissen im Jahr 2025 fort und erwartet starke Dynamik für das Geschäftsjahr 2026 – Ausbau des Ökosystems rund um die Toniebox 2 erweist sich als Erfolg

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tonies setzt profitables Wachstum mit Rekordergebnissen im Jahr 2025 fort und erwartet starke Dynamik für das Geschäftsjahr 2026 – Ausbau des Ökosystems rund um die Toniebox 2 erweist sich als Erfolg



14.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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tonies setzt profitables Wachstum mit Rekordergebnissen im Jahr 2025 fort und erwartet starke Dynamik für das Geschäftsjahr 2026 – Ausbau des Ökosystems rund um die Toniebox 2 erweist sich als Erfolg

Umsatzsteigerung von 31 % (+36 % in konstanter Währung, „cc“) gegenüber dem Vorjahr auf 630 Mio. EUR, getragen von anhaltend starker Wachstumsdynamik in allen Märkten

von 31 % (+36 % in konstanter Währung, „cc“) gegenüber dem Vorjahr auf 630 Mio. EUR, getragen von anhaltend starker Wachstumsdynamik in allen Märkten Bereinigte EBITDA-Marge auf 8,6 % gesteigert; vorteilhafter Produkt-Mix-Shift hin zu Tonies-Figuren treibt Profitabilität, operative Effizienz stärkt Resilienz in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld

auf 8,6 % gesteigert; vorteilhafter Produkt-Mix-Shift hin zu Tonies-Figuren treibt Profitabilität, operative Effizienz stärkt Resilienz in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld Nordamerika wächst weiter über Gruppendurchschnitt: Umsatzplus von 31 % (+40 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 276 Mio. EUR

wächst weiter über Gruppendurchschnitt: Umsatzplus von 31 % (+40 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 276 Mio. EUR Umsatz mit Tonieboxen stieg um 18 % (+21 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 161 Mio. EUR; wachsende Basis schafft starke Grundlage für abonnementartiges Umsatzwachstum und Ausbau von tonies‘ Ökosystem

stieg um 18 % (+21 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 161 Mio. EUR; wachsende Basis schafft starke Grundlage für abonnementartiges Umsatzwachstum und Ausbau von tonies‘ Ökosystem Prognose für Geschäftsjahr 2026 unterstreicht Zuversicht in nachhaltiges und profitables Wachstum: Gruppenumsatzwachstum von >20 % (cc) auf über 760 Mio. EUR, Umsatzwachstum in Nordamerika von >30 % (cc), bereinigte EBITDA-Marge zwischen 9 % und 11 %

LUXEMBURG, 14. April 2026 // tonies SE („tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, verzeichnete im Jahr 2025 starkes Wachstum und eine Rekordprofitabilität. Die Strategie, neue Zielgruppen und Bestandskunden mit einem erweiterten Produktportfolio rund um die Toniebox 2 anzusprechen, fand weltweit Anklang und trieb starkes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte. Mit ausgebauten Handels- und Lizenzpartnerschaften sowie zunehmender Haushaltsabdeckung stärkte tonies die eigene Präsenz in seinen internationalen Märkten Nordamerika, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland. Produktinnovationen beschleunigten das Wachstum in der etablierteren DACH-Region. Damit erreichte tonies alle Ziele seiner Jahresprognose.

Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: „2025 haben wir Innovationen geliefert, die echten Mehrwert schaffen – für Familien und auch für unser Geschäft. Trotz aller makroökonomischen Unsicherheit haben wir unser profitables Wachstum mit Rekordergebnissen in allen Märkten fortgesetzt. Innovationen rund um Toniebox 2, Tonieplay und wegweisende Partnerschaften stärken unsere kulturelle Strahlkraft mehr denn je: Familien auf der ganzen Welt lieben tonies. Mit einer stärkeren Präsenz rund um den Globus und zwei Dritteln unseres Umsatzes aus internationalen Märkten wird tonies immer mehr zu einer echten globalen Ikone. Ich freue mich auf ein starkes 2026 – wir haben spannende Pläne und befinden uns in einer stärkeren Position als je zuvor.”

Hansjörg Müller, CFO von tonies, fügt hinzu: „Unser Fokus liegt darauf, tonies profitabel und nachhaltig wachsen zu lassen. Im Jahr 2025 haben wir bewiesen, dass wir genau das in großem Maßstab umsetzen können. Wir haben den Umsatz um mehr als 30 % gesteigert und gleichzeitig unsere Marge ausgebaut, trotz volatiler Märkte. Unsere immer größere Basis an Tonieboxen ist ein entscheidender Indikator für uns: Die starke Performance dieser Kategorie wurde durch die Toniebox 2 beflügelt – und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wiederkehrende Umsätze mit Tonies-Figuren und aus einem breiteren Ökosystem zu sichern. So schaffen wir künftiges Wachstum. Trotz der Investitionen in unsere bislang größte Produkteinführung haben wir Kostendisziplin gewahrt und unsere Effizienz unternehmensweit gesteigert. Die Resilienz, die wir bewiesen haben, spricht für die Stärke und das Potenzial unseres Geschäftsmodells – und das starke vierte Quartal unterstreicht einmal mehr unsere Fähigkeit, zu wichtigen kommerziellen Anlässen zu liefern. Auf dieser Basis sind wir gut für weiteres profitables Wachstum im Jahr 2026 aufgestellt.”

Breiteres Portfolio und anhaltende internationale Expansion treiben zweistelliges Umsatzwachstum in allen Märkten

Mit einer starken Performance über das gesamte Jahr und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte steigerte tonies seinen Umsatz in allen Regionen. Die Entwicklung hin zu einem globalen Ökosystem spiegelt sich im wachsenden Anteil internationaler Märkte wider, der nun rund 66 % des Gesamtumsatzes ausmacht, gegenüber 62 % im Jahr 2024.

Der Gruppenumsatz für das Gesamtjahr stieg um 31 % (+36 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 630 Mio. EUR (GJ 2024: 481 Mio. EUR). Im vierten Quartal wurde mit 313 Mio. EUR die Hälfte des Jahresumsatzes erzielt – unterstützt durch den Launch von Toniebox 2 und Tonieplay. Erneut nutzte tonies wichtige kommerzielle Anlässe wie Black Friday, Cyber Monday und die Weihnachtssaison und steigerte den Q4-Umsatz so um 31 % (+39 % cc) gegenüber dem Vorjahresquartal (Q4 2024: 238 Mio. EUR).

Nordamerika festigte seine Position als größter Markt und wichtigster Wachstumstreiber von tonies und verzeichnete im GJ 2025 einen Umsatzanstieg von 31 % (+40 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 276 Mio. EUR. Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern wie Target und Walmart führten zu einer anhaltenden Ausweitung des Großhandelsgeschäfts. Zusätzlich trieben eine starke Direct-to-Consumer-Performance sowie erfolgreiche Produkteinführungen wie My First Tonies und der Ms. Rachel Tonie das Wachstum. tonies konnte die Auswirkungen von Zöllen durch strategische Anpassungen der eigenen Beschaffung sowie durch gezielte Preisanpassungen abfedern. Diese Fähigkeit war entscheidend dafür, das Wachstum in einem herausfordernden Umfeld ununterbrochen fortzusetzen und unterstreicht sowohl die Resilienz und Flexibilität der Lieferkette von tonies als auch die Loyalität seiner Kundenbasis.

Der Umsatz im DACH-Markt wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf 214 Mio. EUR. Dies stellt eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem Wachstum von 11 % im GJ 2024 dar und zeigt, dass tonies' etabliertester Markt durch den Ausbau des Ökosystems, neue Produktkategorien wie Toniebox 2 und Tonieplay, Innovationen bei Inhalten und steigende Attach-Raten noch erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

In der Region Rest der Welt, zu der Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland gehören, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 64 % (+68 % cc) auf 141 Mio. EUR (GJ 2024: 86 Mio. EUR).

In allen Märkten profitierte tonies von steigender Markenbekanntheit, während Partnerschaften mit den größten Einzelhändlern die Marktdurchdringung vorantrieben. In Großbritannien wuchs die installierte Basis auf über 1 Million Tonieboxen. In Frankreich war tonies der am schnellsten wachsende Hersteller von Spielzeug für Vorschulkinder, und die Toniebox das am schnellsten wachsende Vorschulprodukt des Jahres. In Australien und Neuseeland stieg die Anzahl der Verkaufsstellen von rund 250 bei Markteinführung auf nun mehr als 500, darunter der weltweit erste tonies Pop-up-Shop. Erste regionale Content-Partnerschaften verankerten tonies zusätzlich in der lokalen Kulturlandschaft.

Wachsende Toniebox-Basis und „Above-the-box”-Momentum treiben wiederkehrende Umsätze

Der Umsatz mit Tonieboxen stieg gegenüber dem Vorjahr um 18 % (+21 % cc) auf 161 Mio. EUR (GJ 2024: 137 Mio. EUR), positiv beeinflusst vom erfolgreichen Launch der Toniebox 2 und damit verbundenen Phaseneffekten bei Bestellungen. Im September 2025 feierte tonies den Meilenstein von 10 Millionen weltweit verkauften Tonieboxen. Die stetig wachsende Basis schafft eine starke Grundlage für wiederkehrende Umsätze und den Ausbau von tonies‘ Ökosystem.

Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg um 37 % (+43 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 447 Mio. EUR (GJ 2024: 325 Mio. EUR). Dieses Wachstum wurde durch die Einführung neuer Formate – darunter My First Tonies für Kinder ab einem Jahr und interaktive Tonieplay-Spiele – sowie durch die anhaltende Nachfrage nach dem ausgewogenen Mix aus lizenzierten Tonies von Drittanbietern und erfolgreichen eigenen Franchises angetrieben.

Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital stieg um 23 % (+25 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 22 Mio. EUR (GJ 2024: 18 Mio. EUR). Nachtlicht-Tonies, Kopfhörer und Ladegeräte, digitale Inhalte und Taschen/Rucksäcke trugen allesamt zu diesem Wachstum bei.

Rekordprofitabilität durch Produktmix und operative Effizienz

Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 8,6 % und übertraf damit das obere Ende der Prognosespanne. Die Verbesserung der Profitabilität war auf Effizienzsteigerungen und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen, trotz erheblichen Gegenwinds durch US-Zölle. Alle Märkte verbesserten ihre bereinigten EBITDA-Margen.

Der Free Cashflow sank im Jahr 2025 auf -11,9 Mio. EUR (GJ 2024: 33,1 Mio. EUR). Dies war auf strategisch erhöhte Lagerbestände zurückzuführen, um mit globaler Verfügbarkeit den kommerziellen Effekt der Einführung der Toniebox 2 und neuer Content-Kategorien zu maximieren.

Ein Jahr der Innovation – geprägt von der Toniebox 2

Der erfolgreiche Launch von Toniebox 2 und Tonieplay markierte die größte Innovation von tonies seit der Markteinführung der Toniebox 1 im Jahr 2016. Mit Tonieplay schuf tonies eine völlig neue Produktkategorie – interaktive, bildschirmfreie Spiele für Einzel- und Mehrspieler-Erlebnisse –, die die Plattform über Audio hinaus erweitert und die regelmäßige Nutzung gerade bei älteren Zielgruppen vertieft.

Auf dieser Dynamik baut tonies unter anderem mit bedeutenden Lizenzpartnerschaften auf: Gemeinsam mit Hasbro werden globale Brettspielklassiker – darunter Monopoly – in neuen Tonieplay-Formaten erscheinen. In Zusammenarbeit mit Pokémon wird tonies eine Sonderedition der Toniebox 2 auf den Markt bringen sowie ein neuartiges audio-first Storytelling-Erlebnis für das weltweit größte Medien-Franchise einführen.

Mit der Einführung von My First Tonies, einer Reihe von weichen, quetschbaren Figuren für Kinder ab einem Jahr, wurde die Altersspanne der Marke erfolgreich nach unten erweitert. Die starke Performance nach der Markteinführung in Nordamerika und Großbritannien im Jahr 2025 unterstreicht das Potenzial dieser Kategorie. In den übrigen Märkten wurden die My First Tonies wurden im ersten Quartal 2026 eingeführt.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026: Fortsetzung von nachhaltigem, profitablen Wachstum

Aufbauend auf dem Momentum aus dem Jahr 2025 und der globalen Attraktivität seiner Plattform prognostiziert tonies für das Geschäftsjahr 2026:

Umsatzwachstum : Mehr als 20 % in konstanter Währung auf mehr als 760 Mio. EUR

: Mehr als % in konstanter Währung auf mehr als 760 Mio. EUR Umsatzwachstum in Nordamerika : Mehr als 30 % in konstanter Währung

: Mehr als % in konstanter Währung Bereinigte EBITDA-Marge: 9 bis 11 %

Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es weder zu einer wesentlichen Verschlechterung der Konsumstimmung noch zum Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt kommt. Die bereinigte EBITDA-Prognose basiert auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 USD.

tonies SE wird heute, Dienstag, 14. April 2026, um 15:00 Uhr MESZ eine Präsentation zu den Ergebnissen des Gesamtjahres 2025 abhalten. Um sich direkt für den Webcast anzumelden, besuchen Sie bitte unsere Website unter Finanzkalender.

Alle Dokumente sind auf der Investor-Relations-Website von tonies unter Publikationen verfügbar. Das Unternehmen wird am 18. Juni 2026 einen Capital Markets Day in London abhalten. Das Save-the-Date können Sie Ihrem Kalender hinzufügen. Alle weiteren Details, einschließlich des Anmeldeformulars und der Agenda, werden bis Mitte Mai bekannt gegeben.

Zahlen auf einen Blick

in Mio. EUR Q4 2025 Q4 2024 Delta Delta (cc) GJ 2025 GJ 2024 Delta Delta (cc) Umsatz 312,7 238,3 31,2% 38,6% 630,3 480,5 31,2% 35,7% nach Region DACH 81,7 70,0 16,9% 16,9% 213,8 184,3 16,1% 16,0% Nordamerika 153,9 118,3 30,1% 42,5% 275,7 210,4 31,1% 39,7% Rest der Welt 77,1 50,1 54,0% 59,5% 140,8 85,9 63,9% 68,0% nach Produktkategorie Tonieboxen 87,6 78,8 11,2% 17,8% 161,2 137,2 17,6% 20,7% Tonies 216,1 152,0 42,2% 50,0% 447,2 325,5 37,4% 42,6% Accessoires & Digital 9,1 7,6 19,5% 24,4% 22,0 17,9 22,8% 25,4%

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung

GJ 2025 GJ 2024 Delta Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

Umsatz 630,3 100,0% 480,5 100,0% 149,8 COGS -234,4 -37,2% -182,2 -37,9% -52,3 Bruttogewinn 395,9 62,8% 298,4 62,1% 97,5 Lizenzkosten -69,4 -11,0% -54,9 -11,4% -14,5 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 326,5 51,8% 243,5 50,7% 83,0 Fulfillmentkosten -93,3 -14,8% -77,7 -16,2% -15,6 Deckungsbeitrag 233,2 37,0% 165,8 34,5% 67,4 Marketing -56,3 -8,9% -41,5 -8,6% -14,9 SG&A -134,9 -21,4% -107,5 -22,4% -27,4 davon Personal -70,7 -11,2% -53,7 -11,2% -17,0 davon OPEX -64,1 -10,2% -53,7 -11,2% -10,4 Aktivierte Eigenleistung 1,1 0,2% 1,6 0,3% -0,5 Sonstiges Ergebnis 5,2 0,8% 14,9 3,1% -9,8 EBITDA 48,3 7,7% 33,5 7,0% 14,8 Anpassungen 5,8 0,9% 2,7 0,6% 3,1 Bereinigtes EBITDA 54,1 8,6% 36,1 7,5% 17,9

Operative Segmente*

(nominal)

In Mio. EUR DACH NA RoW Segment insg. Corporate HQ +

Überleitung Tonies-Gruppe (IFRS) Umsatz 213,8 275,7 140,8 630,3 0,0 630,3 Lizenzkosten -31,6 -28,0 -12,9 -72,5 3,2 -69,4 Deckungsbeitrag 38,2% 30,9% 30,0% 33,2% - 37,0% EBITDA 52,5 25,7 5,3 83,5 -35,2 48,3 EBITDA-Marge 24,6% 9,3% 3,8% 13,3% - 7,7%

*NA = Nordamerika, Operative Segmente nach lokalen GAAP; Anpassungen des EBITDA nur auf Konzernebene (anteilsbasierte Vergütungen), Umgliederungen beinhalten Transferpreise, IFRS-Effekte, Konzernrückstellungen

Investor-Relations Kontakt

Moritz Verleger

Head of Investor Relations

Telefon: +49 151 5784 6012

E-Mail: ir@tonies.com

Kontakt für Medien

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen – ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 11,8 Millionen Tonieboxen und rund 156 Millionen Tonies verkauft. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende und ist im SDAX der Frankfurter Börse (tonies SE) notiert.

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