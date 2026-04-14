EU-Kommission will Regeln für Staatshilfen wegen des Iran-Kriegs lockern

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Brüssel, ⁠13. Apr (Reuters) - Die EU-Kommission will den Mitgliedsstaaten mehr Spielraum bei finanziellen Hilfen für Unternehmen einräumen, die unter den hohen Treibstoff- und ‌Düngemittelpreisen leiden. Sie schlug am Montag vor, die Beihilferegeln vorübergehend zu lockern. Damit ⁠sollen ⁠Regierungen einen Teil der Kostensteigerungen übernehmen dürfen, die seit dem Beginn des Iran-Krieges angefallen sind. Davon sollen vor allem die Landwirtschaft, der Straßenverkehr und die Schifffahrt ‌profitieren. Zudem sollen energieintensive ‌Industrien künftig staatliche Unterstützung für mehr als 50 Prozent ihrer Stromkosten erhalten können.

Normalerweise wacht ⁠die Behörde streng über die Vergabe staatlicher ‌Beihilfen, um Wettbewerbsverzerrungen im ⁠EU-Binnenmarkt zu verhindern. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des am 28. Februar von den USA und Israel begonnenen Krieges ‌haben Regierungen ⁠wie Deutschland, Italien, Polen und ⁠Ungarn jedoch bereits eigene Maßnahmen wie Preisobergrenzen für Kraftstoffe und Steuersenkungen beschlossen. Die Sorge vor längeren Ausfällen bei den Öl- und Erdgaslieferungen treibt gegenwärtig die Energiekosten in die Höhe.

(Bericht von Kate Abnett, bearbeitet von Scot W. Stevenson, ⁠redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 14.04.2026
Dax dürfte von Hoffnung auf Diplomatie profitierenheute, 06:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 13.04.2026
Dax: Deutliche Verluste erwartet - Ölpreise ziehen angestern, 06:03 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Wasserweg im Nahen Osten
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an12. Apr. · dpa-AFX
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
Börse am Morgen 13.04.2026
Dax verliert deutlich nach gescheiterten Iran-Verhandlungengestern, 07:51 Uhr · onvista
Dax Logo
Nach gescheiterten Verhandlungen
Ölpreise steigen kräftiggestern, 04:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depotgestern, 12:37 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 12:35 Uhr · onvista
Umfangreiche Liste
Seit Kriegsbeginn kaufen Insider hiergestern, 12:30 Uhr · The Market
Alle Premium-News