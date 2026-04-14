Evergrande-Gründer Hui bekennt sich vor Gericht schuldig

Reuters · Uhr
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Peking, 14. ⁠Apr (Reuters) - Der Gründer des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, Hui Ka Yan, hat sich vor Gericht mehrerer Wirtschaftsvergehen schuldig bekannt. Dazu gehören die Veruntreuung von Geldern, betrügerische ‌Kapitalbeschaffung und die illegale Annahme öffentlicher Einlagen, wie ein Gericht in der südchinesischen Stadt Shenzhen am ⁠Dienstag ⁠mitteilte. Hui habe sich in dem Verfahren "schuldig bekannt und Reue gezeigt", hieß es in einer Mitteilung. Ihm und dem Unternehmen werden zudem die illegale Vergabe von Krediten, die betrügerische Ausgabe von Wertpapieren ‌und Bestechung vorgeworfen. Ein Urteil ‌soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.

Evergrande ist der weltweit am höchsten verschuldete Immobilienentwickler. Der Konzern ist ⁠seit 2021 mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 300 ‌Milliarden Dollar in Verzug. ⁠Die Probleme des Unternehmens stehen sinnbildlich für die Krise des chinesischen Immobiliensektors, die das Wirtschaftswachstum des Landes seit langem belastet. Hui selbst ‌wurde seit seiner Festnahme ⁠durch die chinesischen Behörden im ⁠Jahr 2023 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Die chinesische Wertpapieraufsicht hatte ihn bereits 2024 zu einer Geldstrafe von 6,6 Millionen Dollar verurteilt und ihn lebenslang vom Wertpapiermarkt ausgeschlossen.

(Bericht von Clare Jim in Hong Kong und Peking Newsroom, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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