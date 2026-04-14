Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.04.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BlackrockBericht 1. Quartal 2026
BMWBericht 1. Quartal 2026
CarmaxBericht Geschäftsjahr 2026
CitigroupBericht 1. Quartal 2026
Johnson & JohnsonBericht 1. Quartal 2026
JP Morgan ChaseBericht 1. Quartal 2026
JumboBericht Geschäftsjahr 2025
Mainz BiomedBericht Geschäftsjahr 2025
OrganiGramBericht 2. Quartal 2026
SHIFTBericht 2. Quartal 2026
SyzygyBericht Geschäftsjahr 2025
TohoBericht Geschäftsjahr 2026
ToniesBericht Geschäftsjahr 2025
Wells FargoBericht 1. Quartal 2026
XTI AerospaceBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW
Johnson & Johnson
Blackrock
JP Morgan
Tonies
Citigroup
Jumbo
Wells Fargo
Mainz Biomed
SHIFT
Syzygy
OrganiGram
XTI Aerospace
Carmax
Toho

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