Französische Wirtschaft wächst mit 0,3% etwas stärker

Paris, ⁠13. Apr (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal etwas stärker gewachsen. Viele Unternehmen ‌hätten aus Sorge vor steigenden Preisen infolge des Nahost-Krieges ⁠ihre ⁠Bestellungen vorgezogen, teilte die Zentralbank am Montag in ihrem monatlichen Ausblick mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der nach Deutschland ‌zweitgrößten Volkswirtschaft der ‌Euro-Zone legte voraussichtlich um 0,3 Prozent zu. Im Schlussquartal des ⁠vergangenen Jahres hatte das Plus ‌bei 0,2 ⁠Prozent gelegen. Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bekräftigte die Prognose, wonach die Wirtschaft ‌im ⁠Gesamtjahr trotz aller mit ⁠dem Konflikt im Nahen Osten verbundenen Unsicherheiten um 0,9 Prozent wachsen werde.

(Bericht von Leigh Thomas. Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)