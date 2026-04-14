Französische Wirtschaft wächst mit 0,3% etwas stärker
Paris, 13. Apr (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal etwas stärker gewachsen. Viele Unternehmen hätten aus Sorge vor steigenden Preisen infolge des Nahost-Krieges ihre Bestellungen vorgezogen, teilte die Zentralbank am Montag in ihrem monatlichen Ausblick mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der nach Deutschland zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone legte voraussichtlich um 0,3 Prozent zu. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres hatte das Plus bei 0,2 Prozent gelegen. Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bekräftigte die Prognose, wonach die Wirtschaft im Gesamtjahr trotz aller mit dem Konflikt im Nahen Osten verbundenen Unsicherheiten um 0,9 Prozent wachsen werde.
(Bericht von Leigh Thomas. Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)