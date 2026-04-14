Freundlich - aber mit weniger Schwung

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Die Wall Street startet freundlich, wobei es den Bullen leicht an Schwung fehlt. Getragen wird das Opening von der Hoffnung auf eine Deeskalation im Iran-Konflikt. Die Gespräche laufen weiter, ein neues Treffen könnte unmittelbar bevorstehen. Gleichzeitig liegen die März-Erzeugerpreise auf breiter Front unter den Erwartungen der Wall Street. Die Quartalszahlen aus dem Finanzsektor sind solide. JPMorgan, Citigroup und BlackRock profitieren von starkem Trading und robusten Kapitalmärkten. Auch die Aussagen bleiben konstruktiv, was die widerstandsfähig der US-Wirtschaft zeigt, trotz wachsender Risiken. Ein spannender Deal kommt von Amazon und Globalstar: Amazon kauft Globalstar, um sein Satellitenprojekt „Leo“ massiv auszubauen und stärker in Konkurrenz zu SpaceX’s Starlink zu treten. Das könnte den Wettbewerb im Bereich Satellitenkommunikation deutlich verschärfen. Die technische Lage bleibt kurzfristig an der Wall Street unterstützend: defensive Positionierung und verhaltene Stimmung liefern Rückenwind. Gleichzeitig läuft der S&P 500 wieder in die Widerstandszone vor dem Krieg bei 6.900 bis 7.000 Punkten, während das makroökonomische Umfeld angespannt bleibt. Der Krieg dürfte weiterhin stagflationären Druck erzeugen.



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