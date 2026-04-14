Gewerkschaft: Höhere Streikbeteiligung der Lufthansa-Piloten

Frankfurt, 14. ⁠Apr (Reuters) - Der erste Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa war nach Zahlen der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirksamer als der Arbeitskampf im März. Insgesamt seien rund ‌860 Flüge bei Lufthansa, der Regionalfluggesellschaft Cityline und dem Ferienflieger Eurowings ausgefallen, erklärte die VC am Dienstag. ⁠Auf Eurowings ⁠entfielen 200 Annullierungen. Bezogen auf die bestreikten Flüge konnten 84 Prozent nicht stattfinden, nach 80 Prozent beim vorangegangenen Streik Mitte März. Die VC leitet daraus eine bessere Streikbeteiligung der Pilotinnen und Piloten im ‌Tarifkampf für eine verbesserte Altersvorsorge ab.

Die ‌Piloten streiken auch am Dienstag. Am Mittwoch und Donnerstag sind dann die Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline ⁠von ihrer Gewerkschaft UFO zum Arbeitskampf aufgerufen, sie wollen ‌bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Nachdem ⁠diese schon am Freitag gestreikt hatten, wird die Airline fünf Tage in Folge lahmgelegt.

Der Flughafenverband ADV kritisierte das Ausmaß des Arbeitskampfs, der Hunderttausende ‌Reisende und große Teile ⁠der deutschen Wirtschaft treffe. "Tausende gestrichene ⁠Flüge führen innerhalb kürzester Zeit zu Verlusten in Millionenhöhe – mit direkten Auswirkungen auf Flughafenbetreiber, Dienstleister und Beschäftigte", erklärte der Verband. ADV-Chef Ralph Beisel bekräftigte die Forderung, das Streikrecht im Luftverkehr einzuschränken, da viele unbeteiligte Dritte getroffen werden. "Die Bundesregierung ist gefordert, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tarifautonomie und Gemeinwohl ⁠sicherzustellen."

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)