Hollywoodstars warnen vor Fusion von Warner Bros.
Mehr als tausend Personen aus der Filmbranche, darunter Hollywood-Schauspieler und Regisseure, haben sich in einem offenen Brief gegen die geplante Fusion der Film- und Unterhaltungskonzerne Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance ausgesprochen. Die Unterzeichner, darunter etwa Jane Fonda, Joaquin Phoenix und Mark Ruffalo, warnen davor, dass die geplante 110-Milliarden-Dollar-Fusion den Wettbewerb einschränken und die Konzentration im US-Mediensektor vertiefen würde. Das würde die Möglichkeiten für Filmschaffende beschneiden, den Arbeitsmarkt belasten und zu höheren Kosten und weniger Auswahl für das Publikum führen.
Paramount und Warner reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme. Der geplante Zusammenschluss würde zwei der größten Studios und Filmbibliotheken Hollywoods zusammenführen und die Streaming-Plattformen Paramount+ und HBO Max vereinen.