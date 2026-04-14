Filmbranche

Hollywoodstars warnen vor Fusion von Warner Bros.

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: rafapress/Shutterstock.com

Mehr als tausend Personen aus der Filmbranche, darunter Hollywood-Schauspieler und Regisseure, haben sich in einem ‌offenen Brief gegen die geplante Fusion der Film- und Unterhaltungskonzerne Warner ⁠Bros. ⁠Discovery und Paramount Skydance ausgesprochen. Die Unterzeichner, darunter etwa Jane Fonda, Joaquin Phoenix und Mark Ruffalo, warnen davor, dass die ‌geplante 110-Milliarden-Dollar-Fusion den Wettbewerb ‌einschränken und die Konzentration im US-Mediensektor vertiefen würde. Das würde die ⁠Möglichkeiten für Filmschaffende beschneiden, den Arbeitsmarkt ‌belasten und ⁠zu höheren Kosten und weniger Auswahl für das Publikum führen.

Paramount und Warner reagierten nicht sofort ‌auf Bitten ⁠um Stellungnahme. Der ⁠geplante Zusammenschluss würde zwei der größten Studios und Filmbibliotheken Hollywoods zusammenführen und die Streaming-Plattformen Paramount+ und HBO Max vereinen.

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