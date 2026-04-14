Inflation steigt: Welche Aktien jetzt schützen

Die Inflation zieht wieder an – und mit ihr die Angst vor Stagflation. Welche Aktien bieten jetzt echten Schutz?

Im Fokus: Airbus, Münchener Rück, Deutsche Telekom und Henkel.

Airbus profitiert von einem riesigen Auftragsbestand, Münchener Rück von steigenden Zinsen, die Telekom von stabiler Infrastruktur und Henkel von starker Preissetzungsmacht.

Welche dieser Aktien schützt dein Portfolio am besten vor Kaufkraftverlust – und wo steckt aktuell die größte Chance?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.