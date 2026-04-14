IRW-News: ACCESS Newswire: Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. präsentiert Field X Fashion, Ausgabe 3

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. präsentiert Field X Fashion, Ausgabe 3

Sonderausgabe zum 135. Jubiläum feiert ein wegweisendes Jahr für Sport und Stil

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt die Veröffentlichung von Field X Fashion, Ausgabe 3, bekannt, dem jährlichen Magazin der globalen Marke, das in diesem Jahr als Sonderausgabe zum 135-jährigen Jubiläum erscheint. Die neueste 48-seitige Ausgabe ist weltweit sowohl in digitaler Form als auch als gedrucktes Coffee-Table-Magazin erhältlich und bietet einen dynamischen Einblick in das anhaltende globale Wachstum der Marke und ihre Meilenstein-Erfolge im Jahr 2025. Diese Publikation wird Millionen von Sportfans und Kunden der U.S. Polo Assn. in 190 Ländern weltweit begeistern.

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1. Dritte Ausgabe von Field X Fashion von U.S. Polo Assn. - 135-jähriges Jubiläums-Sonderheft, Titelseite

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2. U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association, Field X Fashion, Seite 4

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3. U.S. Polo Assn. Spring 2026 Global Collection, Field X Fashion, Seite 7

Field X Fashion, Ausgabe 3, fängt die Dynamik des 135-jährigen Jubiläums von U.S. Polo Assn. ein, das von der 1890 gegründeten USPA inspiriert ist, und vereint die spannendsten Geschichten aus den internationalen Aktivitäten der Marke. Diese Sonderausgabe beleuchtet zudem globale Sportveranstaltungen, Modekollektionen und Kampagnen, philanthropische Initiativen, Meilensteine im Bereich Nachhaltigkeit, die Expansion im Einzelhandel sowie wichtige Partnerschaften, die die weltweite Präsenz der Marke prägen.

Als Plattform für Storytelling verbindet Field X Fashion weiterhin das sportlich inspirierte Erbe von U.S. Polo Assn. mit seiner modernen, globalen Lifestyle-Identität. Die Sonderausgabe zum 135-jährigen Jubiläum spiegelt ein Jahr wider, das von erhöhter Sichtbarkeit, bedeutender Wirkung und anhaltendem Engagement gegenüber Millionen von Kunden, Sportfans und Partnern weltweit geprägt war. Das Magazin bietet zudem einen Einblick in die neueste globale Poloshirt-Kampagne der Marke An Icon Born from the Game.

Field X Fashion ist für U.S. Polo Assn. nach wie vor ein wichtiges Medium, um unsere Markengeschichte mit einem Publikum auf der ganzen Welt zu teilen, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Diese Sonderausgabe zum 135-jährigen Jubiläum fängt die unglaubliche Dynamik unserer Marke ein - vom globalen Sport und der Mode bis hin zu unserem Engagement für Nachhaltigkeit - und würdigt gleichzeitig die Athleten, Partner und Kunden, die unser Vermächtnis in den letzten 135 Jahren mitgeprägt haben.

Field X Fashion bietet zudem einen ersten Einblick in unsere globale Frühjahrskampagne 2026, The Polo Shirt: An Icon Born from the Game, die eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Poloshirts und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt darstellt, fügte Prince hinzu.

Seit seinem Debüt im Jahr 2023 hat sich Field X Fashion zu einer globalen Content-Plattform entwickelt, die darauf ausgelegt ist, das wachsende Sport- und Mode-Publikum der Marke anzusprechen und zu inspirieren. Die Publikation findet weiterhin Anerkennung in der Branche, da sie sich darauf konzentriert, authentische, fesselnde Geschichten zu erzählen, die die Breite und Tiefe der Marke U.S. Polo Assn. weltweit widerspiegeln.

Kunden, Sportfans, Influencer und Partner auf der ganzen Welt können nun die digitale Version von Field X Fashion, Ausgabe 3, auf uspoloassnglobal.com erleben. Gedruckte Ausgaben werden landesweit in ausgewählten U.S. Polo Assn.-Geschäften, Showrooms und bei globalen Veranstaltungen verteilt. U.S. Polo Assn. ist weiterhin bestrebt, auf dieser jährlichen Tradition aufzubauen und mit jeder neuen Ausgabe neue Perspektiven auf Sport, Mode und die globale Markenwirkung zu bieten.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Telefon +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake - Senior PR & Communications Specialist

Telefon +001.561.530.5300 - E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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