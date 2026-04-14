IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X erweitert sein Angebot für rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen in Kanada angesichts bevorstehender Regulierungsfristen auf den Märkten des Bundes und der Provinzen für den Emissionsausgleich

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X erweitert sein Angebot für rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen in Kanada angesichts bevorstehender Regulierungsfristen auf den Märkten des Bundes und der Provinzen für den Emissionsausgleich

Das Unternehmen unterstützt regulierte Einrichtungen bei der strukturierten Umsetzung von gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen im Rahmen des TIER-Systems in Alberta, des OBPS auf Bundesebene und des OBPS in BC.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich tätig ist, hob heute die fortgesetzte Erweiterung seines kanadischen Angebots für rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen hervor, zumal sich regulierte Unternehmen auf die bevorstehenden Fristen für die Berichterstattung und die Abgabe von Emissionszertifikaten vorbereiten.

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Diese Dienstleistungen beziehen sich speziell auf die Teilnahme an regulierten Systemen für den rechtlich vorgeschriebenen Emissionsausgleich, die an Emissionsverpflichtungen im Rahmen von Bundes- und Provinzregelwerken geknüpft sind.

Da die vorgeschriebenen Verpflichtungen in den kanadischen CO2-Bepreisungssystemen, darunter die TIER-Verordnung (Technology Innovation and Emissions Reduction) in Alberta, das bundesstaatliche Output-Based Pricing System (OBPS) und das OBPS in British Columbia, immer strenger werden, stehen regulierte Einrichtungen unter zunehmendem Druck, Emissionen genau zu quantifizieren, das Kostenrisiko zu steuern und sich innerhalb festgelegter Fristen zulässige Emissionszertifikate zu sichern.

Karbon-X unterstützt Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus der Systeme hinweg, von der Emissionserfassung und Risikomodellierung bis hin zur strukturierten Beschaffung von Emissionszertifikaten und der Koordination ihrer Löschung, und ermöglicht so eine diszipliniertere und besser vorhersehbare Umsetzung der rechtlich vorgeschriebenen Anforderungen.

Die Märkte für den rechtlich vorgeschriebenen Emissionsausgleich erfordern ein aktives Management, sagte William Bullock, Vice President of Trading bei Karbon-X. Da die Fristen näher rücken, verzeichnen wir eine steigende Nachfrage von Einrichtungen, die ihre Emissionsrisiken frühzeitig einschätzen und ihre Versorgung strukturierter sichern möchten. Unsere Aufgabe ist es, Kunden dabei zu helfen, die Beschaffung an den tatsächlichen Verpflichtungen und Marktbedingungen auszurichten, anstatt in letzter Minute zu reagieren.

Als direkter Betreiber auf den regulierten kanadischen Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen Emissionsausgleich, die an Emissionsverpflichtungen gekoppelt sind, integriert Karbon-X Beschaffungsstrategie und Umsetzung der vorgeschriebenen Maßnahmen, um Folgendes zu unterstützen:

- Emissionserfassung im Einklang mit regulatorischen Rahmenbedingungen

- Vorausschauende Modellierung des Risikos und Planung der Verpflichtungen

- Strukturierte Beschaffung von zulässigen Emissionszertifikaten

- Koordination von Zertifikatslöschungs- und Registrierungsprozessen

- Unterstützung bei der Berichterstattung im Einklang mit den Einreichungsfristen

Durch seine Teilnahme an den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen Emissionsausgleich und seine strukturierten Beschaffungskapazitäten unterstützt Karbon-X zudem mehrjährige Beschaffungsstrategien und den Zugang zu Lieferquellen und hilft Unternehmen dabei, die auftretenden Kosten zu verwalten und das Risiko von Marktvolatilität innerhalb regulierter Systeme zu verringern.

Im Verlauf des aktuellen Zyklus der regulierten Systeme arbeitet Karbon-X aktiv mit regulierten Unternehmen in ganz Kanada zusammen, um sowohl kurzfristige Verpflichtungen als auch die Entwicklung längerfristiger Strategien zum Emissionsausgleich zu unterstützen.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich tätig ist. Das Unternehmen unterstützt Organisationen durch die Emissionserfassung, die Teilnahme an Umweltmärkten und die Umsetzung von End-to-End-Klimastrategien. Erfahren Sie mehr unter https://go.karbon-x.com/canadian-compliance

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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