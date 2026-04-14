IRW-News: Orestone Mining Corp. : Abschluss der Phase-I-Exploration im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta

IRW-PRESS: Orestone Mining Corp. : Abschluss der Phase-I-Exploration im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta

14. April 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Börsensymbol TSX Venture Exchange: ORS) (OTC: ORESF) (WKN: O2R2) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-I-Explorationsprogramm im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta nun abgeschlossen ist. Kartierungen und Probenahmen im Projekt Francisca haben ein stark serizitisch-tonalteriertes Gold-Stockwerk-System in einem stark limonitischen, serizitisch-tonalterierten Feldspatporphyr in einem in Hornfels beherbergten Gold-Stockwerk-System abgegrenzt.

Kartierungen in der Zone South Gold deuten auf eine 40-70 Meter mächtige Stockwerk-Zone mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 50 Metern auf einer Streichlänge von 400-500 Metern hin. Das Wirtsgestein der Zone besteht aus Porphyr und Hornfels mit ausgeprägter Serizit-Ton-Alterierung, das von einem dichten Stockwerk-System aus schmalen, hellbraunen Limonitgängen mit dünnen, dunklen Quarzgangkernen sowie dickeren, dunklen Limonit-Quarz-Gängen durchzogen ist, die sowohl senkrecht als auch flach einfallen.

In der Zone North Gold wurden drei annähernd parallel verlaufende, treppenförmig angeordnete, stark alterierte und mineralisierte Zonen angetroffen, die durchschnittlich 40-50 Meter mächtig sind und einzelne Streichlängen zwischen 100 und 150 Metern aufweisen. Die südwestlich gelegene Zone besteht - ähnlich wie die Zone South Gold - aus stark alteriertem Porphyr und Hornfels, während die beiden nördlich gelegenen Zonen aus serizitisch alterierten Quarz-Mangan-Stockwerk-Zonen bestehen.

Zusätzliche Prospektionsarbeiten wurden entlang des Streichs nördlich und südlich der bekannten goldmineralisierten Stockwerk-, alterierten Porphyr- und Hornfelszonen durchgeführt. Weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.

Aus den Mineralisierungszonen wurden insgesamt 675 Proben in Form von Gesteinssplittern entnommen. Die zwischen 1 und 3 Meter langen Splitterproben wurden von einer Mannschaft, bestehend aus 4 für die Probenahme abgestellten Personen zuzüglich Aufsichtsperson, entnommen. Die Arbeiten erfolgten unter der Leitung des Chefgeologen Ruben Davacino. Das Probenmaterial setzte sich, je nach Aufschluss, aus einzelnen oder zusammenhängenden Gesteinssplittern und Schlitzproben zusammen. Anschließend wurden Standardproben, Duplikate und Blindproben beigemischt, die durchschnittlich 14 % der insgesamt entnommenen Proben ausmachten. In weiterer Folge wurden die Proben unter Wahrung einer intakten Verwahrungskette (Chain of Custody) zur Firma Alex Stewart International Argentina S.A. verbracht, bei der es sich um eine international anerkannte Analyseeinrichtung in der Stadt Palpala in der argentinischen Provinz Jujuy handelt. Die Proben waren zwischen 1,77 und 3,38 Kilogramm schwer. Sie werden mittels Brandprobe auf Gold und mittels ICP-Verfahren (Mehrelementanalyse mit 39 Komponenten) auf Silber untersucht. Die Analyse der Duplikate, Leerproben und Standardproben erfolgt zum Zwecke der Qualitätskontrolle. Außerdem werden von der Firma Alex Stewart International Argentina S.A. betriebsinterne Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen durchgeführt.

Zusätzlich wurden Prospektionsarbeiten nördlich und südlich der bekannten goldführenden Stockwerk-Zonen und alterierten Porphyr- und Hornfelszonen durchgeführt. Weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.

David Hottman, CEO von Orestone, sagte: Das Konzessionsgebiet Francisca umfasst ein solides Goldsystem, das in einer Zeit entdeckt wurde, in der die Goldpreise historisch sehr niedrig waren, und in den vergangenen 20 Jahren wurden keine nennenswerten Explorationsarbeiten durchgeführt. Wir freuen uns darauf, die Oberflächenexploration abzuschließen, um die Bohrungen zur Erprobung dieses umfassenden Goldziels vorzubereiten. Unser Ziel besteht darin, eine Oxid-Goldlagerstätte zu definieren, die im Tagebau abgebaut werden kann.

MINERALISIERTER GOLDOXID-STOCKWERK-TREND

Anhand der geologischen Kartierungen konnte ein Goldoxid-Stockwerk-Mineralisierungstrend abgegrenzt werden, der in nordwestlicher Richtung eine Streichlänge von 1.100 Meter aufweist und am Grat eines mäßig ausgeprägten Reliefhügels an die Oberfläche tritt. Zwei Zonen (North und South) sind von einem 500 bis 1.000 Meter breiten Bereich aus Sedimenten mit einer ausgeprägten Hornfelsalteration umgeben, wobei die Zone South von einer 400 × 500 Meter großen kreisförmigen Anomalie der IP-Aufladbarkeit unterlagert ist, die Potenzial für einen größeren mineralisierten Intrusionskörper in der Tiefe erkennen lässt. Der Goldoxid-Quarz-Limonit-Stockwerk-Trend steht in Verbindung mit quarz- und feldspatführenden porphyrischen Intrusionsgängen sowie einer ausgeprägten Serizitalteration, die sich entlang von nordwestwärts verlaufenden Verwerfungen präsentiert.

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Gary Nordin, P.Geo, ein Direktor des Unternehmens, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich. Herr Nordin hat die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Orestone kann durch Barzahlungen und Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 4.200.000 USD über einen Zeitraum von sieben Jahren eine Beteiligung von bis zu 85 % am Konzessionsgebiet Francisca erwerben. Das Konzessionsgebiet Francisca befindet sich in der nordwestargentinischen Provinz Salta, etwa 80 km nordwestlich der Stadt Salta. Das Konzessionsgebiet liegt in der östlichen Region Puna-Altiplano auf einer Höhe von 3.300 bis 3.650 m mit moderatem Gelände und begrenzter Vegetation und ist über Asphalt- und Schotterstraßen einfach zugänglich. Die Explorationsarbeiten können das ganze Jahr über durchgeführt werden. Die Provinz Salta ist eine Region mit guter Infrastruktur, in der zahlreiche große Kupfer-, Gold- und Lithiumprojekte bereits realisiert wurden und derzeit erschlossen werden.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein finanzstarkes kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia (Kanada) beherbergt ein großes, Gold-dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen für 79 Bohrstandorte verfügt. Beide Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Website unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen:

David Hottman

Tel.: 604-629-1929

E-Mail: info@orestone.ca

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