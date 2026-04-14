IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining meldet Beginn der Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt Nucleon im Athabasca-Becken

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining meldet Beginn der Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt Nucleon im Athabasca-Becken

Vancouver, BC - 14. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) gibt bekannt, dass die Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt Nucleon (Projekt Nucleon) im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer etablierten Uranproduktionsregion, begonnen haben. Das Projekt umfasst vier Explorationsgebiete, die innerhalb regionaler geologischer Trends liegen, die mit einer Uranmineralisierung im Becken in Zusammenhang stehen.

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Januar 2026 bekannt gegeben, hat Vanguard die Firma Hardline Exploration Ltd. (Hardline), ein kanadisches Beratungs- und Projektmanagementunternehmen im Bereich Geologie, mit der Leitung und Durchführung des ersten Explorationsprogramms in den sieben Mineralclaims des Unternehmens beauftragt.

Das Projekt Nucleon befindet sich im Athabasca-Becken und ist in vier Explorationsgebiete mit einer Gesamtfläche von 23.424,90 Hektar (ca. 57.880 Acres) unterteilt. Die Region des Athabasca-Beckens ist für ihre hochgradigen Uranlagerstätten bekannt und spielt eine wichtige Rolle im kanadischen Kernenergiesektor (Abbildung 1).

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., kommentierte: Das Projekt Nucleon verschafft dem Unternehmen eine Landposition in Bezirksgröße im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer erstklassigen Uranproduktionsregion. Das Projekt befindet sich in einer regionalen geologischen Umgebung, die mehrere bedeutende Uranlagerstätten beherbergt, darunter die Lagerstätte Patterson Lake South von Fission Uranium und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy. Das Landpaket des Unternehmens umfasst insgesamt mehr als 23.000 Hektar, und dem Unternehmen liegen keine Aufzeichnungen über kürzlich durchgeführte systematische moderne Explorationsarbeiten auf den Claims vor.

Die Explorationsaktivitäten sind nun im Rahmen eines geochemischen Screening-Programms im Gange, das von Hardline Exploration durchgeführt wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, das Konzessionsgebiet zu bewerten und Gebiete für Folgearbeiten auf systematische und technisch fundierte Weise zu identifizieren.

Lage und Explorationsansatz

Die vier Zielgebiete des Unternehmens befinden sich innerhalb regionaler geologischer Trends im Athabasca-Becken, die Gegenstand von Uranexplorations- und Entwicklungsaktivitäten sind. Hardline Exploration wird regionale geologische Interpretationen und öffentlich zugängliche Daten aus nahegelegenen Projekten in die Analyse der geochemischen Ergebnisse des Projekts Nucleon einbeziehen. Dieser Ansatz soll die Identifizierung und Priorisierung von Gebieten für nachfolgende Explorationsarbeiten auf der Grundlage geologischer und geochemischer Merkmale im Zusammenhang mit einer Uranmineralisierung unterstützen.

Phase-1-Explorationsprogramm - Frühjahr 2026

Vanguard hat Hardline Exploration mit der Durchführung eines strukturierten Explorationsprogramms im gesamten Uranprojekt Nucleon beauftragt. Das Phase-1-Explorationsprogramm konzentriert sich auf die Bewertung des Landpakets des Unternehmens durch eine geochemische Untersuchung von Seesedimenten. Damit soll die Verteilung von Uran und damit vergesellschafteten Indikatorelementen über die sieben Mineralclaims hinweg bewertet werden.

Die Probenahmen werden unter winterlichen Bedingungen durchgeführt, was den Zugang zu gefrorenen Seeoberflächen ermöglicht und eine systematische und effiziente Sedimententnahme erleichtert. Seesedimente werden im Athabasca-Becken häufig verwendet, da sie geochemische Dispersionen aus dem unterlagernden Grundgebirge durch Grundwasserbewegungen und glaziale Transportprozesse erfassen können.

Das Programm wird voraussichtlich im 2. Quartal abgeschlossen und umfasst:

- Systematische Probenahme von Seesedimenten in allen Claim-Blöcken

- Geochemische Multi-Element-Analyse mit Schwerpunkt auf Uran und zugehörigen Indikatorelementen (z. B. U, Th, Pb, Ni, Co, REEs)

- Auswertung und Kartierung geochemischer Anomalien

- Priorisierung von Gebieten für nachfolgende Explorationsarbeiten

Die Ergebnisse des Phase-1-Programms werden zur Bewertung und Einstufung der Explorationsgebiete sowie zur Unterstützung der Planung nachfolgender Explorationsaktivitäten herangezogen, zu denen im Vorfeld möglicher Bohrungen unter anderem bodengestützte geophysikalische Untersuchungen, radiometrische Vermessungen, geochemische Probenahmen, Genehmigungsverfahren und Konsultationen mit relevanten Stakeholdern gehören können.

Das Unternehmen weist vorsorglich darauf hin, dass das Vorhandensein von Uranmineralisierungen, -lagerstätten oder -entdeckungen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten, einschließlich solcher, die von Dritten betrieben werden, nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Nucleon schließen lassen.

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Abbildung 1: Die vier vorrangigen Uranprospektionsgebiete auf Nucleon im Athabasca-Becken

Geologischer Rahmen des westlichen Athabasca-Beckens

Der westliche Teil des Uranprojekts Nucleon befindet sich innerhalb eines regionalen Strukturkorridors des Athabasca-Beckens, der mehrere bekannte Uranlagerstätten beherbergt, darunter die Lagerstätte Patterson Lake South (PLS) von Fission Uranium und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy. Diese Lagerstätten stehen in räumlichem Zusammenhang mit im Grundgebirge beherbergten und diskordanzgebundenen Uransystemen, die von großen Verwerfungszonen, graphithaltigen Leitern und reaktivierten Grundgebirgsstrukturen kontrolliert werden.

Die westlichen Nucleon-Claims des Unternehmens befinden sich innerhalb dieses breiteren geologischen Rahmens und werden auf der Grundlage ihrer Nähe zu interpretierten strukturellen Merkmalen, leitfähigen Trends und geochemischen Indikatoren bewertet, die für die Exploration von Uranlagerstätten im Athabasca-Becken als relevant angesehen werden.

Über das Uranprojekt Nucleon

Das Uranprojekt Nucleon besteht aus sieben Mineralclaims im Explorationsstadium mit einer Fläche von insgesamt 23.424,90 Hektar (ca. 57.880 Acres) im Norden Saskatchewans, Kanada, im Athabasca-Becken, einer bewährten Uranproduktionsregion.

Das Projekt ist in vier Explorationsgebiete unterteilt, die sich jeweils innerhalb oder in der Nähe regionaler geologischer Trends befinden, die mit einer Uranmineralisierung in Verbindung stehen.

Nordwestliche Claims

Die Claims liegen unmittelbar nördlich von Konzessionsgebieten im Besitz von Fission Uranium Corp. bzw. etwa 5 km nördlich von Konzessionsgebieten im Besitz von Orano Canada.

Nördlich-zentrale Claims

Die Claims befinden sich in der Nähe von Konzessionsgebieten im Besitz von Rio Tinto Canada und Apollo Metals.

Zentrale Claims

Die Claims grenzen an Konzessionsgebiete im Besitz von Atha Energy Corp. und CanAlaska Uranium Ltd. und liegen neben Claims im Besitz von Allied Corp.

Östlich-zentrale Claims

Die Claims sind umgeben von Konzessionsgebieten im Besitz von Atha Energy Corp. und liegen nördlich von Claims im Besitz von Cameco Corporation.

Zusammen bieten diese vier Gebiete dem Unternehmen eine Landposition von Bezirksgröße in einer aktiven Uranexplorationsregion.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung liegen dem Unternehmen keine Aufzeichnungen über bedeutende, kürzlich durchgeführte systematische moderne Explorationsarbeiten auf den Mineralclaims Nucleon vor. Die Explorationsaktivitäten befinden sich in einem frühen Stadium, und es gibt keine Gewähr dafür, dass wirtschaftlich nutzbare Mineralisierungen identifiziert werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Vorhandensein von Uranmineralisierungen, -lagerstätten oder -entdeckungen auf nahegelegenen oder angrenzenden Konzessionsgebieten, einschließlich der oben genannten, nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein, das Ausmaß oder den Gehalt einer Mineralisierung auf dem Projekt Nucleon hindeutet.

Über Hardline Exploration Corp.

Hardline Exploration Corp. ist ein Unternehmen für geologische Beratung und Projektmanagement mit Sitz in Smithers, British Columbia. Das Unternehmen ist auf die Mineralexploration vom frühen bis zum fortgeschrittenen Stadium spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen an, unter anderem geologische Kartierung, Konzeption geochemischer und geophysikalischer Programme, Dateninterpretation und Projektmanagement. Hardline verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Durchführung kosteneffektiver, technisch solider Feldprogramme in ganz Westkanada.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.Sc., MBA, einem direkt von Vanguard Mining Corp. beauftragten beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom ist gemäß NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. (CSE: UUU | OTC Pink: UUUFF | FWB: SL51) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger kritischer Mineralien mit einem besonderen Schwerpunkt auf Uran spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Konzessionsgebieten im Explorationsstadium in Kanada, Paraguay und Argentinien, darunter das Uranprojekt Nucleon im Athabasca-Becken in Saskatchewan, das Uranprojekt Yuty Prometeo in Paraguay, die Kupfer-Molybdän-Liegenschaft Redonda in British Columbia sowie weitere Konzessionsgebiete in Ontario und Saskatchewan. Vanguard hat sich einer verantwortungsvollen Exploration und Wertschöpfung durch die systematische Weiterentwicklung strategisch erworbener Mineralvorkommen verschrieben.

Die Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, Direktor & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

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