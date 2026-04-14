IRW-News: Wellgistics Health Inc.: Wellgistics Health und Kare PharmTech gründen ein Joint Venture, um den Zugang für mehr als 200.000 Patienten zu erweitern

IRW-PRESS: Wellgistics Health Inc.: Wellgistics Health und Kare PharmTech gründen ein Joint Venture, um den Zugang für mehr als 200.000 Patienten zu erweitern

- Das Joint Venture vereint die Technologien und Betriebsabläufe von Wellgistics Hub und KareRx Hub

- Integrierte Plattform beschleunigt den Zugang zu Arzneimitteln, die Auftragsabwicklung und die Vermarktung

- Das kombinierte Ökosystem bietet eine potenzielle Reichweite von schätzungsweise über 200.000 Patienten über Arzneimittel- und Anbieternetzwerke hinweg

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) (Wellgistics oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und des Arzneimittelvertriebs, gab heute den Abschluss einer endgültigen Joint-Venture-Vereinbarung mit Kare Rx Hub, LLC (KareRx) bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Kare PharmTech. KareRx ist ein KI-gestützter digitaler Hub, der Apotheken, Telemedizin und Spezialpharmaprogramme unterstützt.

Der Abschluss des Joint Ventures formalisiert die zuvor angekündigte unverbindliche Absichtserklärung und stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Zusammenführung der Technologieplattformen und operativen Teams beider Organisationen zu einem einheitlichen Ökosystem dar, das darauf ausgelegt ist, den Zugang für Patienten zu beschleunigen und die Effizienz der Arzneimittelvermarktung zu verbessern. Durch die Integration des Wellgistics-Hub-Technologie-Stacks, einschließlich der proprietären Plattformen EinsteinRx und HubRx AI, in den digitalen Hub von KareRx ist die kombinierte Plattform in der Lage, den Verschreibungsprozess von der Erfassung bis zur Abwicklung zu optimieren.

Prashant Patel, Chief Executive Officer von Wellgistics Health, kommentierte: Dieses Joint Venture spiegelt unseren anhaltenden Fokus auf den Aufbau einer integrierten, technologiegestützten Plattform wider, um die Koordination während des gesamten Verschreibungsprozesses zu verbessern und den Zugang der Patienten zu Therapien zu unterstützen. Durch die Kombination der Anbieterkonnektivität und der digitalen Interaktionsmöglichkeiten von KareRx mit unserer Infrastruktur glauben wir, dass diese Zusammenarbeit die betriebliche Effizienz steigert und Hersteller sowie andere Akteure im Gesundheitswesen dabei unterstützt, die Zugangswege effektiver zu navigieren.

Das Joint Venture bringt die klinischen, operativen und kaufmännischen Teams beider Organisationen zusammen und ermöglicht so eine nahtlosere Koordination zwischen Anbietern, Apotheken und Patienten. Durch diese Integration verbessert die Plattform wichtige Funktionen wie die Überprüfung von Anspruchsberechtigung und Leistungen, Workflows für Vorabgenehmigungen, die Weiterleitung von Verschreibungen sowie die direkte Abwicklung gegenüber den Patienten. Das kombinierte Ökosystem umfasst ein wachsendes nationales Netzwerk aus unabhängigen Apotheken, Anbieternetzwerken und Telemedizin-Kanälen und erreicht nach internen Schätzungen von Drittanbietern mehr als 200.000 Patienten.

Mital Panera, Gründer und Chief Executive Officer von KareRx, fügte hinzu: KareRx wurde entwickelt, um Anbieter, Apotheken und Patienten durch technologiegestützte Lösungen miteinander zu verbinden. Dieses Joint Venture ermöglicht es uns, diese Fähigkeiten durch die Nutzung des Technologie-Stacks, der Pharma-Expertise und der operativen Infrastruktur von Wellgistics zu erweitern. Wir glauben, dass die kombinierte Plattform eine verbesserte Vernetzung zwischen den Beteiligten unterstützen und den Zugang zu Therapien über die teilnehmenden Netzwerke hinweg erleichtern wird.

Die Zusammenarbeit stärkt Direct-to-Patient- (DTP) und dezentrale Versorgungsmodelle weiter und bietet Pharmaherstellern eine umfassende Plattform, die Zugang, Erschwinglichkeit und Abwicklung in einer einzigen Lösung vereint. Durch die Nutzung KI-gestützter Erkenntnisse und einer vollständig integrierten operativen Infrastruktur soll das Joint Venture Hindernisse beim Therapiebeginn abbauen, die Therapietreue verbessern und einen besseren Einblick in den Patientenzugang und die Programmleistung bieten.

Das Joint Venture unterliegt weiterhin den üblichen Umsetzungsschritten, und es kann keine Gewähr hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Umfangs der operativen Integration oder der Realisierung der erwarteten Vorteile gegeben werden. Weitere Einzelheiten zur Joint-Venture-Vereinbarung werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der vom Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wird.

Über Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformationstechnologie, das seine proprietäre KI-Plattform zur Optimierung der Apothekenabgabe, EinsteinRx, in seine patentierte, Blockchain-basierte Smart-Contracts-Plattform PharmacyChain integriert, um den Prozess der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente zu optimieren. Die integrierte Plattform verbindet mehr als 6.500 Apotheken (das Wellgistics Pharmacy Network) und über 200 Hersteller und bietet Großhandelsvertrieb, digitale Verschreibungsweiterleitung, Direktlieferung an Patienten sowie KI-gestützte Hub-Services wie Anspruchsberechtigung, Therapietreue, Onboarding, Vorabgenehmigung und Barzahlungsabwicklung, um den Zugang für Patienten zu optimieren. Wellgistics bietet End-to-End-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, den Zugang, die Transparenz und das Vertrauen in den US-amerikanischen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente für unabhängige Apotheken wiederherzustellen.

Über Kare PharmTech, LLC

Kare Rx Hub ist ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender digitaler Hub für Einzelhandelsapotheken, ein Telemedizinportal und eine Plattform für Lite-Markenprodukte im Bereich Spezialpharmazeutika mit über 500 Beziehungen zu Ärzten und 200 unabhängigen Apotheken, die einzigartige Lite-Produkte im Bereich Spezialpharmazeutika vermarkten. Kare Rx Hub gehört Kare PharmTech, LLC, einem Unternehmen unter der Leitung von Dr. Kiran Patel. Dr. Patel gründete 1992 den Medicaid-Anbieter WellCare und verkaufte ihn 2002 für 200 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2007 gründete Dr. Patel America's 1st Choice Holdings und erwarb Freedom Health und Optimum Holdings. Im Jahr 2017 verkaufte er America's 1st Choice Holdings an Anthem, Inc. Dr. Patel ist ein bekannter Philanthrop und wurde vom Florida Trend Magazine zum Floridian of the Year ernannt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen sowie zugrunde liegende Annahmen und sonstige Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wenn Wellgistics Health Begriffe wie könnte, wird, beabsichtigt, sollte, glaubt, erwartet, geht davon aus, prognostiziert, schätzt oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, gibt das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Strategie von Wellgistics Health sowie Beschreibungen seiner zukünftigen Geschäftstätigkeit, Aussichten und Pläne. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Weitere Faktoren werden in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Wellgistics Health erörtert, die unter www.sec.gov verfügbar sind.

Wellgistics - Kontakt für Medien und Investoren

Medien: media@wellgisticshealth.com

Investor Relations: IR@wellgisticshealth.com

QUELLE: Wellgistics Health, Inc.

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