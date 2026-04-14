IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech erweitert mit der Übernahme der Firma NOW Solutions Inc. sein SaaS-Geschäft für Unternehmen auf Kunden im staatlichen und öffentlichen Bereich und stärkt damit das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech erweitert mit der Übernahme der Firma NOW Solutions Inc. sein SaaS-Geschäft für Unternehmen auf Kunden im staatlichen und öffentlichen Bereich und stärkt damit das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen

Vancouver, British Columbia, 14. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Übernahme aller wesentlichen Vermögenswerte der Firma NOW Solutions Inc. bekannt. Die auf HR- und Lohnverrechnung spezialisierte Softwarefirma mit Sitz in Richardson (Texas) kann mit einem langjährigen Kundenstamm wie Schulen, Krankenhäusern, städtischen Betrieben und Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und Kanada aufwarten. Die Vermögenswerte des auf Personalmanagementsysteme (HRMS) spezialisierten Dienstleisters, der Klein- und Mittelbetriebe mit einer Belegschaft zwischen 1.000 und 20.000 Mitarbeitern betreut, wurden im Rahmen eines Insolvenzverkaufs nach US-amerikanischem Insolvenzrecht erworben. Durch diese Übernahme wird das Unternehmen um ein Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen und jahrzehntelangen Kundenbeziehungen erweitert, wodurch der Enterprise-SaaS-Bereich sowie das Portfolio an Softwareunternehmen und -marken von ZenaTech weiter gestärkt werden.

Mit dieser Übernahme - einer Firma, die schon lange am Markt vertreten ist und über langjährige Beziehungen zu Stammkunden verfügt - können wir unser SaaS-Geschäft für Unternehmen weiter stärken und ausweiten, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir sind bestrebt, den Nutzen für unsere langjährigen Kunden zu optimieren und gleichzeitig unseren Kundenstamm zu vergrößern. Von besonderer Bedeutung ist, dass wir durch diese Transaktion eine bedeutende Klientel aus dem staatlichen und öffentlichen Sektor dazugewinnen. Nachdem es sich bei vielen dieser Kunden um jahrzehntelange Stammkunden handelt, sichern wir uns damit eine dauerhafte Einnahmequelle und bilden die Grundlage für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum für unsere Investoren.

NOW Solutions ist ein Anbieter von Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungslösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und das Personalmanagement zu verbessern. Mit der webbasierten Plattform emPath stellt das Unternehmen einen Dienst bereit, der Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungsfunktionen in einem einzigen, leicht zugänglichen System vereint. Die Plattform emPath ermöglicht es Unternehmen, die Entlohnung der Mitarbeiter, die Erfassung von Kompetenzen, das Abwesenheitsmanagement, Leistungsbeurteilungen und Personalanalysen effizient zu verwalten - und bietet gleichzeitig Self-Service-Funktionen, die von den Mitarbeitern eigenständig genutzt werden können und den Verwaltungsaufwand entsprechend reduzieren.

Der Weltmarkt für HRIS-Software hat mittlerweile ein Marktvolumen von über 12 Mrd. $ jährlich erreicht und verzeichnet laut der Marktanalysefirma Verified Market Reports eine jährliche Zuwachsrate von 8,5 %. Der Markt wird auch in Zukunft stark wachsen, wobei die zunehmende Komplexität im regulatorischen Bereich und der steigende Bedarf an Personalmanagement hier als Treiber fungieren. Viele HRIS-Anbieter sprechen in erster Linie Unternehmenskunden mit Zehntausenden bis Hunderttausenden von Mitarbeitern an. Aus Sicht der Firmenführung von ZenaTech gibt es daneben aber noch einen bedeutenden adressierbaren Zielmarkt im Segment mit 1.000 bis 20.000 Mitarbeitern, in dem spezialisierte Anbieter wie NOW Solutions zuverlässige, gesetzeskonforme Lösungen und einen kontinuierlichen Service bieten können.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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