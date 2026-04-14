Linnemann: Entlastung bei Spritpreisen soll möglichst am 1. Mai kommen

Berlin, 14. ⁠Apr (Reuters) - Die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei den Spritpreisen soll nach Ansicht von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann möglichst am 1. Mai in Kraft treten. ‌Der Rabatt müsse in der ersten Mai-Hälfte an den Zapfsäulen gelten, sagte Linnemann den TV-Sendern RTL ⁠und ⁠ntv. "Vielleicht schaffen wir es zum 1. Mai." Dies sei eine Sache des Willens. "Wenn man das will, schafft man das auch." Man habe Entlastungen versprochen, also müsse man sich beeilen. "Früher war es ‌so: Je höher die Milliardensumme, ‌desto schneller ging es durch den Bundestag." Auch die Bundesregierung hatte am Montag betont, man wolle die ⁠Entlastung so schnell wie möglich.

Linnemann schloss eine Verlängerung ‌des Tankrabatts im Sommer nicht ⁠aus, sollten die Spritpreise hoch bleiben. Die Aussage von Kanzler Friedrich Merz sei aber richtig, dass man nicht alles mit Geld ‌lösen könne. Der CDU-Politiker ⁠fügte hinzu, dass er ⁠hoffe, dass von den 17 Cent an Mineralölsteuersenkung für zwei Monate 80 bis 90 Prozent bei den Kunden ankämen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten die befristete Entlastung wegen der hohen Spritpreise am Montag beschlossen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)