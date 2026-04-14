Nahost-Krieg trifft Chinas Handel - Exportwachstum deutlich verlangsamt

Peking, 14. ⁠Apr (Reuters) - Chinas Exportmotor ist nach dem Ausbruch des Iran-Krieges ins Stottern geraten. Die Ausfuhren legten im März nur um 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit einem Plus von 8,6 ‌Prozent gerechnet. Der Einbruch folgt auf ein kräftiges Wachstum von 21,8 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres. "Das Exportwachstum in wichtige Abnehmerländer hat sich durchweg verlangsamt", ⁠resümiert Zhiwei ⁠Zhang, Chefökonom von Pinpoint Asset Management. Dies sei eine Folge der globalen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg.

"Ich denke, Chinas Handelsüberschuss wird in diesem Jahr sinken, da China die gestiegenen Energiepreise nicht vollständig an die ausländischen Verbraucher weitergeben kann", fügte er hinzu. Die Anzeichen dafür sind bereits deutlich: Der Handelsüberschuss belief sich im März ‌auf lediglich 51,13 Milliarden Dollar. Experten hatten mit 108 ‌Milliarden Dollar gerechnet. Ein starker Anstieg der Importe um 27,8 Prozent – der stärkste seit November 2021 – schlug dabei ins Kontor.

GESPANNTES WARTEN AUF BIP-ZAHLEN

Chinas Stellung als weltweit größter Hersteller und Energieimporteur ⁠macht das Land für globale Energieschocks besonders anfällig. Diversifizierte Lieferketten und große Ölreserven bieten ‌zwar einen gewissen Schutz. Doch die Unsicherheit ⁠über die Dauer des Konflikts birgt laut Experten die Gefahr, die durch künstliche Intelligenz getriebene Nachfrage nach Chips und Servern zu untergraben und die Wachstumsaussichten zu trüben.

Für die am Donnerstag anstehenden Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ‌ersten Quartal wird ein Zuwachs gegenüber dem ⁠Vorjahreszeitraum von 4,8 Prozent erwartet. Damit ⁠wäre konjunkturell noch alles im grünen Bereich, strebt die Führung in Peking für dieses Jahr doch ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5,0 Prozent an. Einige Analysten erwarten, dass die anhaltende Nachfrage nach Technologieprodukten die Exporte stützen wird. "Im ersten Quartal insgesamt erreichte das Exportwachstum den höchsten Stand seit vier Jahren", sagte Zichun Huang, China-Ökonom bei Capital Economics. Trotz des Energiepreisschocks dürften seiner Ansicht nach die Ausfuhren in den kommenden Quartalen dank der starken Nachfrage nach Halbleitern und grünen Technologien stabil ⁠bleiben.

(Bericht von Joe Cash. Geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)