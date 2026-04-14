Nordex startet mit weniger Aufträgen ins Jahr

Der Windanlagenbauer Nordex hat im ersten Quartal weniger Aufträge eingeworben als im Vorjahr. So sank das Neugeschäft ohne Service auf knapp 1,9 Gigawatt, nach knapp 2,2 Gigawatt im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dagegen stieg der durchschnittliche Verkaufspreis leicht auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt Leistung. Im Vergleichzeitraum des Vorjahres waren es noch 0,87 Millionen gewesen.

Insgesamt bestellten Kunden im ersten Quartal 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Schweden. Nordex sei wie erwartet in das Jahr gestartet, erklärte Konzernchef José Luis Blanco. "Die Auftragspipeline in Europa und Nordamerika entwickelt sich weiterhin solide, sodass wir eine anhaltende Auftragsdynamik im weiteren Jahresverlauf erwarten."